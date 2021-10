Por qué Carlos Hermosillo aseguró que el futbol mexicano vive su peor momento

Carlos Hermosillo aseguró que el futbol mexicano se encuentra en su peor momento de la historia (Foto: Cuartoscuro)

Carlos Hermosillo, ex jugador profesional y goleador de la Selección Mexicana de Futbol arremetió y fue tajante en su opinión con respecto al nivel que atraviesa el futbol mexicano. El ahora analista deportivo, aseveró que el balompié azteca se encuentra en el peor momento de su historia.

Hermosillo estuvo como invitado en Fox Sports, donde compartió panel con André Marín, Daniel Brailosvky y Fernando Quirarte. El ex delantero de Cruz Azul fue cuestionado acerca de los resultados recientes que se han suscitado con equipos mexicanos contra conjuntos de la MLS y donde el Tricolor ha caído ante su similar de los Estados Unidos.

Las palabras del ariete fueron: “El futbol mexicano está en el peor momento de su historia y lo digo con conocimiento y causa”, argumentó el histórico del Tri.

Carlos Hermosillo jugó para América, Cruz Azul, Chivas, Monterrey, Necaxa y Atlante durante su carrera profesional (Foto: Archivo)

El conductor del programa, Marín, preguntó al ex director de la CONADE sobre las decisiones que los directivos de la Federación Mexicana de Futbol toman. Ambos concordaron que las resoluciones no ayudan meramente a lo deportivo.

Tanto el comunicador como el ex futbolista enlistaron aquello que no beneficia al futbol en general “Ya hablamos de lo aburridos que son los partidos, califican 12 equipos (a liguilla), no hay descenso y ascenso, la Selección Mexicana está prostituida”, comentó Marín.

A lo que el histórico de la selección agregó “Te lo digo con conocimiento de causa. Yo prefiero ver un partido de liguilla que sentarme a ver un partido de liga. Porque sé que ahí se ve lo mejor del futbol mexicano”.

Cruz Azul anotó el gol definitivo en el Campeonato del Torneo Invierno de 1997 donde Cruz Azul ganó su octavo título (Foto: Captura de pantalla TV Azteca)

Asimismo, Carlos Hermosillo comentó que el sistema de competición de la Liga MX ha dejado que los patrocinadores y los aficionados volteen a ver los partidos de los conjuntos nacionales “Dicen que se van los patrocinadores (de los equipos), pero lo que ellos entregan como espectáculo no me sirve. Cómo le dices a la gente que vea un partido”.

Las declaraciones no culminaron ahí, pues cuestionó diversos temas como la titularidad de Raúl Jiménez o Rogelio Funes Mori. Asimismo, también comentaron acerca del nivel que ha mostrado el equipo dirigido por Gerardo Tata Martino.

Sobre el primer punto, Hermosillo comentó: “Martino ha hecho un gran trabajo, aunque últimamente se le ha caído el equipo. Tenemos poco gol, pero recuperamos a Raúl Jiménez en una etapa muy importante, para el cierre”. Hay que recordar que la selección disputará tres partidos del octagonal de la Concacaf rumbo a Qatar 2022. Para el cotejo, Jiménez estará disponible para el estratega argentino, pues recientemente su club decidió no prestarlo al seleccionado nacional por las medidas sanitarias contra el Covid-19.

Asimismo, el mellizo no ha movido las redes en los primeros tres partidos eliminatorios donde México se midió ante Jamaica, Costa Rica y Panamá. Por ello, el jugador retirado optaría por iniciar con el canterano americanista.

Carlos Hermosillo tuvo una etapa como jugador del América (FOTO: Juan Sotelo/CUARTOSCURO)

Sobre el delantero de los Wolves, comentó que él lo podría como titular, por delante de Funes Mori “Yo no pondría nunca a Fallas Mori. No me gusta, lo respeto pero no me gusta. Llevamos tres partidos jugados y no ha anotado. Un jugador que vamos a nacionalizar tendría que ser diferente al resto”, agregó el veracruzano.

Hermosillo regularmente es requerido para opinar acerca de Cruz Azul y la Selección Mexicana. Con la camiseta verde marcó 34 goles en 90 partidos. Mientras que en su etapa como futbolista azul hizo 198 tantos, cifra que lo coloca como máximo artillero en la historia de la Máquina.

