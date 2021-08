Roger Martínez se enfrascó en discusión de Twitter con un aficionado que lo llamó flojo

Roger Martínez se reportó con gol en la victoria del América de México, que sigue en la punta de la Liga MX. Foto: cortesía ESPN

El futbolista del América, Roger Martínez, reaccionó a un tuit en el que le llamaron flojo. El jugador colombiano frecuentemente tiene actividad en Twitter y esta vez no fue la excepción.

El delantero de 27 años de edad subió una foto a su cuenta en la que se leía “Las cosas buenas llevan tiempo y esfuerzo”. En la imagen decenas de comentarios se podían observar, pero uno sobresalió al resto. El texto del aficionado decía “¡Dale huevón! A ver si ahora si corres en una final”.

Roger no tardó en contestar al usuario con datos estadísticos en los que argumentó que lejos de correr metió goles que pudieron valer un campeonato “En la final que dicen que no corrí, metí 1 gol con el que pudimos ser Campeones que luego la gente de arbitraje pidió disculpas porque no debió ser anulado, también en la semifinal había metido 1 el cual fue anulado de una manera que no se entiende pero 100pre voy pa’lante Vamos x la 14 (sic)”, contestó el jugador azulcrema.

Hay que recordar que en el Apertura 2019 los cremas cayeron ante Monterrey en la final del torneo. Los dirigidos por Miguel Herrera, en ese entonces, se fueron a la tanda de penales para definir al campeón y colgarse la medalla del primer lugar. Pero en el encuentro Roger Martínez metió un gol en el minuto 26´ que después fue anulado por una supuesta mano.

Desde aquel momento los aficionados del equipo de Coapa han argumentado que a Roger se le vio flotando y caminando en el partido. De la misma manera le critican que no corrió en el cotejo ya que no estuvo en su mejor nivel para conseguir el título.

Actualmente, en el Apertura 2021, Martínez lleva dos goles con las Águilas y ha arrancado de titular en cinco de los seis partidos que lleva el equipo. De la misma manera suma 450 minutos jugados.

Roger Martínez lleva dos goles en lo que va del Apertura 2021 (Foto: Twitter/@ClubAmerica)

Hace dos años el colombiano tuvo algunos roces con el estratega Miguel Herrera hasta el punto de estar borrado en las convocatorias de los partidos. El ex jugador de Villarreal declaró sus intenciones por querer salir del club y aquello le salió muy caro, pues fue separado del plantel.

Todo cambió cuando llegó el argentino, Santiago Solari, a tomar las riendas del equipo. A partir de ese momento el jugador comenzó a tener minutos y a regresar a la titularidad en los encuentros. A su vez, Roger pidió disculpas por pedir su salida y se comprometió con la escuadra “Quiero ser feliz y jugar. Es una felicidad después de tanto que he pasado. Independientemente de todo, quiero disfrutar estar en la cancha. Estar en este club es algo muy bonito. Siempre me dan ganas de dar lo mejor de mí”, afirmó el colombiano después de un partido en el que consiguió un tanto.

Mientras tanto el América buscará seguir con el buen paso que lleva en lo que va del torneo Grita México Apertura 2021. Tras seis jornadas marchan con 16 puntos, han ganado cinco y empatado uno. Suman nueve goles a favor y dos en contra. Para la jornada 7 se medirán ante los Esmeraldas de León, dirigidos por Ariel Holan. Por su parte los felinos se sitúan en el segundo puesto con 13 unidades, por lo que lucharán por el liderato del torneo.

