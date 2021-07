“Ya decidiremos” Carlos Vela habló sobre su futuro a seis meses de finalizar su contrato con LAFC

(Foto: Instagram/carlosv11_)

El delantero mexicano Carlos Vela está a seis meses de finalizar su contrato con su actual equipo de la MLS. Sin embargo, el futbolista dijo estar enfocado en sus metas a corto plazo y no tener preocupación alguna sobre su futuro.

“La verdad, nunca me enfoco en el futuro, disfruto este momento con mi equipo, al que quiero poner en lo más alto de esta la liga, ganar un título y (sobre) el futuro, ya decidiremos”, afirmó tras el entrenamiento de este martes en conferencia de prensa.

Vela suma dos goles en el actual torneo de la MLS, el desempeño en el duelo ante el Real Salt Lake es prueba de su compromiso con el LAFC y también de la forma en que comienza a retomar su nivel tras las lesiones que ha sufrido.

“Pienso en ayudar al equipo cuando queda poco para que acabe (el partido), es algo que motiva y, sobre todo, ayudar, porque tuve muchas ocasiones en las que no pude anotar y en mi cabeza estaba solamente meter gol para ganar”, relató el originario de Cancún.

Además, confesó que ya no tiene excusas para estar a buen nivel y ayudar al conjunto angelino a estar bien en el torneo estadounidense: “Creo que es la presión que me pongo en cada partido. Ganamos, metí gol, pero no me fui del todo contento porque pude haber metido tres o cuatro goles y es algo que todavía tengo que mejorar. Estoy recuperando mi nivel y vamos por buen camino”.