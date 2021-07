Tokio 2020: quiénes son los atletas mexicanos que se perderán la ceremonia de inauguración

Las integrantes de la Selección Mexicana de Softbol serían algunas de las atletas ausentes en la ceremonia (Foto: Twitter/@COM_Mexico)

La máxima justa deportiva está a unas horas de comenzar. Aunque las competencias tendrán su inicio algunos días antes, la ceremonia de inauguración tendrá lugar el 23 de julio de 2021. En ella, diversos atletas mexicanos podrán desfilar por el Estadio Olímpico de Tokio. No obstante, aunque algunos integrantes de la delegación nacional ya se encuentran en el archipiélago, no todos podrán participar en las actividades.

La Jefatura de Misión del Comité Olímpico Mexicano (COM) decretó que las y los atletas que tengan participación en su disciplina durante el sábado 24 de julio deberán ausentarse de la ceremonia inaugural. El propósito principal es procurar su estado físico para que puedan tener óptimas participaciones durante la jornada, así como evitar el desgaste por permanecer de pie y desfilar en el acto.

En la fecha citada, la delegación mexicana tendrá participación en cinco disciplinas diferentes. En ese sentido, el equipo mixto de tiro con arco, compuesto por Alejandra Valencia y Luis Álvarez podrían ser los primeros ausentes. En caso de que avancen a la siguiente ronda, enfrentarían los cuartos de final en punto de las 12:15 a.m. en horario del centro de México.

La golfista Gaby López abanderará a la delegación mexicana junto con Rommel Pacheco (Foto: Twitter@GabyLopezGOLF)

Otro de los equipos completos que se perderán el acto es el de softbol. Las integrantes llevarán a cabo el tercer partido de su calendario en contra de la selección de los Estados Unidos. La competencia dará inicio quince minutos después de la participación del equipo de tiro. Daniel Corral, representante mexicano de gimnasia artística, buscará la clasificación a las rondas finales.

También está programado el primer día de las actividades en las competencias ecuestres. En ese sentido, la jinete hidalguense Martha Fernanda Del Valle Quirarte tendrá su debut, por lo que se perderá la apertura de los Juegos Olímpicos. Finalmente Lino Muñoz y Haramara Gaitán, atletas representantes de México en el Bádminton, completan la lista de ausencias en la gala.

México en la inauguración de Tokio 2020

De acuerdo con las estimaciones de Mario García de la Torre, Jefe de Misión del Comité Olímpico Mexicano (COM) el día inaugural alrededor de 80 atletas mexicanos se encontrarán instalados en la Villa Olímpica de Tokio. A pesar de ello, no confirmó si todos podrán desfilar en el estadio. Debido a las restricciones sanitarias impuestas en el marco de la pandemia por el contagio del virus SARS-CoV-2, también fueron descartados aquellos personajes que no se encuentren instalados en la Villa principal.

La delegación mexicana desfilará con estos trajes de gala (Foto: Twitter@voyxmex)

Por otro lado, el clavadista Romel Pacheco, así como la golfista Gabriela López serán las dos personas designadas por el COM para abanderar a la delegación mexicana que participará en la justa. Antes de partir a Tokio, el 5 de julio de 2021, ambos recibieron el lábaro patrio de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador durante una ceremonia realizada en las instalaciones del Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR).

De igual forma, participen o no en la ceremonia del 23 de julio, todos los atletas recibirán el traje de gala nombrado “Artesanal Oaxaqueño”. El atuendo fue el ganador en una encuesta realizada por el COM y está inspirado, según High LIfe, la boutique encargada de la confección, en la vestimenta y bordados utilizados en la zona del Istmo de Tehuantepec.

Antes de dicho día, el equipo encargado de inaugurar las competencias de México en los Juegos Olímpicos será el de softbol, el miércoles 21 de julio, cuando enfrenten a la selección de Canadá. Un días después, el representativo varonil de futbol se medirá en la fase de grupos a su similar de Francia.

