México vs Trinidad y Tobago: dónde y cuándo ver el debut del Tricolor en la Copa Oro

México es amplio favorito para ganar la Copa Oro (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

El itinerario de verano para la Selección Mexicana de Futbol está a punto de entrar en su momento estelar. El combinado absoluto, dirigido por Gerardo “Tata” Martino, comenzará su participación en la búsqueda por el trofeo de la Copa Oro de la Concacaf. El primer rival a vencer será Trinidad y Tobago, que clasificó luego de tener resultados favorables en la última etapa de clasificación al torneo.

A diferencia de otras ediciones, el Tricolor no podrá contar con todas sus figuras. Una de las ausencias más notables, y con la que ha lidiado al timonel desde el inicio de este año, es la del delantero Raúl Jiménez. Ante la recomendación médica de no disputar ningún torneo en el verano, el mexicano se concentró con los Wolves y no fue considerado por la Federación Mexicana de Futbol.

A pesar de ello, la convocatoria de última hora de Rogelio Funes Mori, el jugador argentino naturalizado mexicano de los Rayados de Monterrey, le dio un respiro al entrenador. Le bastaron cuatro minutos con la camiseta de la Selección para marcar su primer gol. Gracias a ello y que, a consideración de Martino, cuenta con capacidades y cualidades similares a las de Jiménez, podrá ser uno de los principales protagonistas en el torneo de América Central del Norte y El Caribe.

Trinidad y Tobago se ha enfrentado a México en 18 ocasiones, de las cuales solamente ha ganado dos (Foto: Twitter/@TTFootballAssoc)

México se medirá al combinado caribeño en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. El aforo permitido para el debut de México es de 80 mil personas. A pesar de ello, el encuentro también será transmitido por diversos medios de comunicación como televisión, radio e internet.

Fecha: sábado 10 de julio de 2021.

Horario: 21:00 horas.

Televisión: canales 5 y 7 de Televisión abierta, así como la señal de TUDN en el sistema de paga.

Internet: Página oficial de TV Azteca Deportes.

Aplicaciones: Aplicación de Azteca Deportes, al igual que la versión para teléfonos móviles de TUDN.

Radio: En punto de las 20:30 horas comenzará la cobertura a través del 96.9 de F.M. y el 730 de A.M.

Rogelio Funes Mori figurará como delantero estelar en el combinado nacional (Foto: Kelvin Kuo/REUTERS)

El encuentro corresponde a un choque del Grupo A. En el mismo sector se encuentran El Salvador y Guatemala. El último combinado fue invitado de última hora luego de que Curazao, quien consiguió su boleto por medio de la clasificación, reportó un brote de COVID-19 en gran parte de su plantel. De esa forma, serán los guatemaltecos quienes se enfrenten en la jornada dos a los mexicanos.

Otras de las grandes ausencias son las de Guillermo Ochoa y Andrés Guardado. El arquero fue convocado por Jaime Lozano para reforzar a la selección que disputará el torneo de futbol de los Juegos Olímpicos de Tokio. Por su parte, el veterano mediocampista del Real Betis Balompié fue excluido de la concentración por una molestia muscular en el muslo de la pierna izquierda, por lo que estará fuera de cualquier actividad de cuatro a seis semanas.

Inicio del partido según la zona horaria en México (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

Ante las bajas, Tata Martino podría alinear a su cuadro con Alfredo Talavera en la portería. En la defensa podrían tener participación Nestor Araujo, Jesús Gallardo, Luis Rodríguez y Carlos Salcedo. En el mediocampo estarían Edson Álvarez, Erick Gutiérrez y Héctor Herrera. En tanto, el ataque lo comandará Jesús Manuel “Tecatito” Corona, Hirving “Chucky” Lozano y Rogelio Funes Mori.

Ambos combinados suelen ser rivales habituales debido a que pertenecen a la misma confederación. En los más recientes careos en la Copa Oro de la Concacaf, México ganó tres y solamente empató en una ocasión. No ha sufrido derrotas. De igual forma ha concretado 13 goles y recibido seis. Esta será la primera prueba para que Gerardo Martino obtenga el bicampeonato y se consolide como el único entrenador de México en conseguirlo.

