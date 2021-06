“No es ningún certamen de belleza”: Ana Guevara respondió fuerte a Paola Espinosa

Ana Guevara respondió a las declaraciones de Paola Espinosa (Fotos: Galo Cañas/Ricardo Castelan/Cuartoscuro)

Luego de su exclusión de la selección de natación que asistirá a Tokio, Paola Espinosa atribuyó la decisión a un criterio personal derivado de diferencias con Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade). Sin embargo, desde que la clavadista dio a conocer su versión de los hechos, la exatleta también se ha pronunciado y negado sus palabras en diversas ocasiones.

Durante una entrevista otorgada para el programa de ESPN Radio Fórmula, Guevara negó haber influido en la separación de Espinosa de la delegación mexicana que asista a los Juegos Olímpicos. “No estamos hablando de ningún certamen de belleza ni un criterio a título personal como ella dijo”, declaró airada la funcionaria.

Paola Milagros Espinosa y Melany Hernández ganaron la medalla de bronce en la prueba de saltos sincronizados desde la plataforma de 3 metros, durante el Campeonato Mundial de Natación en Gwangju, Corea del Sur. El logro significó un lugar para México en Tokio 2020 y, de acuerdo con sus palabras vertidas en una rueda de prensa, Guevara y la Federación Mexicana de Natación (FMN) prometieron que la plaza quedaría con su nombre.

Pola Espinosa brindó sus declaraciones en una conferencia de prensa virtual (Foto: Captura de pantalla - Facebook / Paola Espinosa)

No obstante, Paola Espinosa acudió con Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), para aclarar por qué no se había hecho oficial el acuerdo. Posteriormente, se negó a apoyar una campaña en defensa del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) impulsada por Guevara, cuando estuvo sujeta a una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) motivada por irregularidades.

Ambas situaciones, acusó la multimedallista, ocasionaron el disgusto de las esferas administrativas de la Conade y atribuyó a una petición de su directora el haberla dejado fuera de sus quintas olimpiadas. A pesar de ello, Ana Guevara aseguró no sentirse herida por las declaraciones y acusaciones, pues “nos apegamos a lo estrictamente legal en un proceso en el que ella participó”.

Aunque en principio negó el argumento de Espinosa sobre el aseguramiento de la plaza con su nombre, después corrigió y aceptó que antes de la pandemia “el análisis técnico era exentar a muchos de los que estaban ahí (consiguiendo plazas Olímpicas para México) para que pelearan por los metales”., pero el criterio cambió por completo cuando se dispersó el nuevo coronavirus.

Diversas atletas se han quejado de la administración de Ana Guevara en la Conade (Fotos: Instagram @paolaespinosaof / @jessy.salazarv // CONADE)

“Cuando llega el Covid todo lo que teníamos pensado nos movió el tablero porque la forma de trabajar no es la misma (...) este criterio al que alude ella se utilizó varias veces, pero ante la situación Covid movió todo el escenario en una situación que se ponga por encima de la vanidad el verdadero proceso para que lleguen las y los mejores”, aclaró.

Inconformidad de atletas en diferentes disciplinas

La expresa inconformidad de Espinosa por la convocatoria definitiva también se notó en otras disciplinas. Las ciclistas Jessica y Yareli Salazar reclamaron que su lugar fuera respetado. La primera de ellas, por haber sido considerada como suplente aunque cuenta con un récord mundial en velocidad. En tanto, la segunda se quejó porque, de las dos que consiguió, solamente fue considerada en una plaza.

Al respecto, Guevara consideró “lamentable que se me vincule con las decisiones que los federativos toman. La última decisión es de las federaciones. Conade se vuelve un proveedor de recursos y acompañamiento del tema para los Olímpicos. La última decisión la tienen las federaciones con el Comité Olímpico”.

El día de ayer, sostuvo una reunión con el presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo (Femeci) para aclarar las peticiones de las dos ciclistas. Sin embargo, la autoridad en la disciplina mantuvo la lista anunciada en días anteriores.

