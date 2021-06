Por qué los vecinos de “Chapito” Montes planean proceder legalmente en su contra

Luis "Chapito" Montes recibió quejas por parte de sus vecinos, quienes planean tomar acciones legales en su contra (Twitter @clubleonfc)

El futbolista de Club León, Luis Montes ha recibido quejas por parte de los vecinos del condominio en el que habita, pues aseguran que el jugador realiza eventos sociales hasta horas que no son pertinentes y ha ocasionado molestias al resto de los propietarios.

De acuerdo con el diario Super Deportivo, los vecinos planean proceder legalmente en contra del mediocampista: “Desafortunadamente, el pasado 4 de junio del presente año, el Sr. Montes incumplió el compromiso pactado, ya que realizó un evento que se prolongó hasta las 06:00 horas del día (sábado) 5 de junio, lo que ocasionó nuevamente molestias y afectaciones a los condominios colindantes.

En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, los afectados iniciarán los procesos legales correspondientes ante el Instituto Municipal de la Vivienda de la ciudad de León, Guanajuato, a fin de que, a través de los organismos correspondientes, se apliquen las sanciones que correspondan.

Cabe recordar que el mediocampista de 35 años se coronó como campeón con La Fiera en el Guard1anes 2020. Fue uno de los jugadores más destacados, jugó un total de 1530 minutos en el torneo regular, es decir, el capitán esmeralda inició y terminó todos los partidos. Luis se convirtió en el hombre de hierro de Ignacio Ambriz.

Luis Montes durante un partido amistoso entre las selecciones de México y Ecuador (Foto: Tim Heitman/ REUTERS)

Además, el virtuoso jugador ha caminado con paso firme en la Liga MX. Fue en 2007 cuando debutó en el máximo circuito del balompié mexicano. Lo hizo con los Tuzos en un duelo ante San Luis, partido que ganaron con abultado marcador de 3-0.

Tras cinco años de compromiso con los de Pachuca, Montes dejó el equipo al finalizar el Clausura 2011, luego de jugar Copa Sudamericana, Libertadores, Súper Liga, Liga de Campeones Concacaf y un Mundial de Clubes.

Después de sus estancia con los de la Bella Airosa, Luis recibió la oportunidad de ir a León. Sin embargo, en ese momento el equipo no había logrado ascender a primera división. Fue hasta 2012, cuando el conjunto de Guanajuato logró conseguir el título que necesitaban para posicionarse en el máximo circuito y Luis Montes, fue parte esencial para que los esmeraldas consiguieran ese importante triunfo.

El título con el León, le bastó para ser considerado en el combinado nacional, uno de los logros más importantes para cualquier jugador. Fue un 17 de abril del 2013 en un duelo ante Perú, cuando Montes debutó con el Tricolor.

“Chapito” Montes, jugó la Copa Oro en el 2013 y aunque el resultado no fue el mejor, pues cayeron en la Semifinal 2-1 contra Panamá, el mexicano siguió brillando con la Selección.

Luis Montes de León, celebra un gol durante el partido correspondiente a la jornada 15 del Torneo Clausura 2019 (Foto: Luis Ramírez/EFE/Archivo)

Tras el despido de José Manuel de la Torre del representativo nacional, su futuro parecía incierto. Luego de que Víctor Manuel Vucetich llegó al banquillo, fue llamado al Tri, sin embargo, no fue tomado en cuenta para duelos eliminatorios hasta que llegó Miguel Herrera y confió en él. Además, el mediocampista esmeralda se ganó un lugar como titular.

El 31 de mayo del 2014, a menos de un mes del debut contra Camerún en Brasil, el Chapito sufrió una de las más escalofriantes lesiones en la historia de la Selección Mexicana, lo que en un segundo le cortó su única opción verdadera de estar en una Copa del Mundo.

Montes, sufrió una fractura de tibia y peroné en un choque con el ecuatoriano Segundo Castillo. Minutos antes, el jugador había anotado un gol que ponía en ventaja al Tri. Desafortunadamente, luego del fatal incidente, estuvo un largo tiempo fuera de las canchas.

“El primer día que me lesiono yo solo quería ver a mi esposa y me desahogué con ella, un día nada más. Y al siguiente día dije: ‘Si me pongo a llorar no me voy a curar, pues ya, no pasa nada, lo hecho, hecho está’”, dijo en un video publicado por el Club León en 2018.

