Por qué Andrés Guardado no irá a los Juegos Olímpicos de Tokio

Andrés Guardado, centrocampista del Real Betis, comentó sus ilusiones de jugar en los Olímpicos pero de forma tajante afirmó que no se podrá realizar su sueño (Foto: Erich Schlegel-USA TODAY Sports)

A poco menos de dos meses de que dé inicio los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los atletas se perfilan para llegar en las mejores condiciones a la competencia. En el caso del fútbol mexicano, la Selección Sub-23 ya tiene agendado un calendario de preparación por España para ajustar los pormenores rumbo a Tokio.

Jaime Lozano, entrenador de la Sub-23, se encargó de realizar su lista de convocados para la gira por Europa donde destacó que llamó exclusivamente a jugadores que participan en la Liga MX. Aunque aún no se ha dado a conocer la lista definitiva para la competencia, empezaron a sonar algunos nombres de los posibles llamados para reforzar al equipo.

Ante esta situación, Andrés Guardado, centrocampista del Real Betis, comentó sus ilusiones de jugar en los Olímpicos pero de forma tajante afirmó que no se podrá realizar su sueño. En conferencia de prensa con motivo de la Nations League, el capitán de la Selección mayor habló los motivos por los que no podrá cumplir su ilusión.

Jaime Lozano, entrenador de la Sub-23, se encargó de realizar su lista de convocados para la gira por Europa (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Cuando el equipo mexicano consiguió su boleto para la justa olímpica, diferentes jugadores experimentados vieron una oportunidad para apoyar a la Sub-23, pero primero tenían que pasar las exigencias de Jimmy Lozano.

La figura del Betis explicó que no fue considerado por el entrenador olímpico, a pesar de que le comentó sus intenciones de acudir a la competencia, no figuró entre la lista de posibles refuerzos, razón por la cual no irá a los juegos, ya que no entró en los planes estratégicos de Lozano.

Aunque aún existe la posibilidad de que se sumen nuevos refuerzos, como el caso de Santiago Giménez de Cruz Azul, Guardado ya descartó la idea y se resignó a no tener esa experiencia. Respetó la decisión del estratega y por ahora sus objetivos son los torneos que la selección de Gerardo Martino tenga por delante.

Si en este momento, no se me consideró, no pasa nada. Con el paso de los años, será algo que se quedará pendiente, dijo Guardado (Foto: Jerome Miron-USA TODAY Sports)

Así fue la explicación del originario de Guadalajara:

“Sí, lo dije, siempre me había quedado esa espina. La ilusión no se ha ido, pero las cosas se han presentado así, Jimmy Lozano no me ha metido en la lista y hay que respetarlo. Si en este momento, no se me consideró, no pasa nada. Con el paso de los años será algo que se quedará pendiente”, detalló.

Actualmente, Andrés Guardado tiene 34 años y cuenta con una larga trayectoria en el fútbol mexicano, con la selección mayor y un gran desempeño en el fútbol europeo, debido a su edad, consideró que para los siguientes Juegos Olímpicos no alcance a ser considerado, si en este certamen no figuró en la lista, para la siguiente sería muy poco probable, así lo explicó el mismo jugador:

“Uno está para ayudar y aportar, si no se me consideró, no pasa nada. No me dará tiempo en cuatro años, pero será algo que cuando pasen los años quedará. Ya han pasado varios y no me ha tocado estar. A todos nos queda algo pendiente y para mi serán los Juegos Olímpicos”.

Es poco probable que Lozano refuerce la media cancha, pues ya cuenta con jugadores de gran calibre para ello (Foto: Twitter@FiebreDep)

En la última convocatoria de Lozano para la gira por Europa para los olímpicos algunos de los mediocampistas convocados fueron:

Érick Aguirre (Pachuca), Jesús Ricardo Angulo (Chivas), Fernando Beltrán (Chivas), Alan Cervantes (Santos), Joaquín Esquivel (Juárez), Erik Lira (Pumas), Erick Sánchez (Pachuca), Jairo Torres (Atlas), Alejandro Zendejas (Necaxa).

Por lo que no hubo lugar para mexicanos que militan en Europa. Aunque aún falta tiempo para conocer la lista definitiva, es poco probable que Lozano refuerce la media cancha, pues ya cuenta con jugadores de gran calibre para ello; la ofensiva del equipo es la que podría necesitar apoyo.

