Por qué Billy Joe Saunders quiere un ring más grande para pelear contra “Canelo” Álvarez

Billy Joe Saunders busca ampliar las medidas del ring para poder exhibir su estilo de boxeo (Foto: Andrew Couldridge/Reuters)

A cuatro días del combate entre Saúl Canelo Álvarez y Billy Joe Saunders, parecía no existir un acuerdo entre los pugilistas en torno al tamaño del ring. De hecho, el padre del británico amenazó con cancelar el enfrentamiento en caso de que el “Canelo Team” se negara a encaminar el duelo en un encordado más grande. Sin embargo, en la disputa también se refleja el estilo de los boxeadores, así como su estrategia para la pelea de campeonato.

El cuadrilátero empleado para el pleito, y que ya habría sido instalado en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, cuenta con un tamaño por lado que iba de los 18 a los 20 pies de longitud, es decir, entre 5.4 y 6 metros. Aunque el escenario es benéfico para el mexicano, su rival esperaba montarse en un espacio más amplio, con medidas cercanas a los 24 pies o 7.3 metros.

Al respecto, Billy Joe Saunders señaló que la imposición de las dimensiones menores beneficiará la estrategia de su rival. “Su plan de juego no es esperar. Su plan de juego es ir por mí”, aseguró durante una entrevista realizada por el medio de comunicación británico TalkSport.

El estilo de Saúl "Canelo" Álvarez consiste en arrinconar a sus rivales para atacarlos a corta distancia y buscar el nocaut (Foto: Steve Marcus/AFP)

Y es que en los protagonistas de la próxima pelea también se refleja su diametral formación boxística. Por un lado, el campeón invicto Saunders cuenta con mayor movilidad en su estilo de pelea. De esa forma, su estrategia se basa en el constante desplazamiento alrededor del ring para buscar el cansancio, aprovechar la potencial desesperación de su oponente y encontrar un punto vulnerable. En ese sentido, los siete metros por lado le favorecen.

Por el contrario, el estilo de pelea de Saúl Álvarez es más frontal. Fiel a las lecciones de los gimnasios mexicanos, y de diversas partes del continente americano, el mejor libra por libra del mundo es más agresivo. A lo largo de sus duelos se le ha visto arrinconando a sus rivales contra las cuerdas, pues en su repertorio de golpes destacan los fuertes impactos a corta distancia. Incluso, el mexicano ha asegurado victorias gracias a su táctica consistente en cerrar las salidas de sus rivales, aunado a su potente derecha.

En ese sentido, el dueño del cinturón de peso supermediano otorgado por la Organización Mundial de Boxeo (OMB), afirmó que “el problema es que vengo aquí e intentan meterme en una cabina telefónica en vez de un ring de boxeo”. Por ello, ha exigido las condiciones propicias para poder desarrollar su boxeo a plenitud.

El ring amplio favorece a Billy Joe Saunders, quien cuenta con un estilo basado en el recorrido y desplazamiento constante por toda la tarima (Foto: Instagram/@saundersbillyjoe)

“Para mí eso es inaceptable. Quiero un ring de 24 pies y me dicen que no va a suceder y que es lo que es. Pero se lo he dejado a mi equipo y estoy seguro de que lo solucionarán. Si no, no habrá pelea”, amenazó.

Sobre las medidas reglamentarias que debe tener un ring en peleas de campeonato, tanto la OMB, como la Asociación Mundial (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) coinciden en que deben de cumplir con el rango de dimensiones entre 18 y 24 pies. En ese aspecto, las peticiones de ambos son legítimas, aunque, de acuerdo con los códigos, debe existir un acuerdo entre los boxeadores.

Saúl Canelo Álvarez enfrentará el 8 de mayo a Billy Joe Saunders (Foto: @MatchroomBoxing)

A pesar de ello, Tom Saunders, padre del británico, afirmó a iFL TV que en el contrato no se estableció la medida exacta, por lo cual quedó a consideración de las negociaciones. “Canelo puso un ring de 18 pies, que es un ring amateur. Le dijimos que no y entonces cedió a uno de 20 pies”, aseguró.

En medio de la polémica, el pasado 4 de mayo, tanto Álvarez como Saunders declararon no tener problemas con el tamaño del ring. Con ello, el mexicano busca despojar de su fajilla al británico el próximo sábado para recolectar tres de los cuatro títulos más importantes en la categoría de peso supermediano.

