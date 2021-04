Independiente dará su segundo paso en la Copa Sudamericana contra el City Torque de Uruguay: hora, TV y formaciones

Independiente recibirá en Avellaneda al City Torque de Uruguay (Foto: Télam)

El estreno en la Copa Sudamericana para Independiente fue con una enorme sonrisa. Una abultada victoria en tierras bolivianas le permitieron poner primera en el torneo internacional con buenas sensaciones. El cambio de formato lo obliga a no relajarse y a seguir en sintonía con el nuevo desafío: recibirá al Montevido City Torque de Uruguay por la segunda fecha.

Desde las 19.15, el combinado de Montevideo desembarcará en el Estadio Libertadores de América para intentar conseguir una victoria que le permita treparse a la cima del Grupo B que también componen Bahía de Brasil y Guabirá de Bolivia. Precisamente el combinado brasileño está en lo más alto con cuatro unidades, aunque esta fecha le podría permitir al Rojo arrebatarle esa condición en soledad si vence en casa a su contrincante uruguayo.

A nivel local, los de Julio César Falcioni vienen de sumar un punto tras un aburrido empate sin goles contra Unión de Santa Fe que los obligará a vencer el próximo domingo a Atlético Tucumán en Avellaneda para tener chances reales de acceder a la fase final de la Copa de la Liga en la última fecha. Sin embargo, el panorama a nivel internacional es diferente si se tiene en cuenta que los representantes del Emperador dieron el primer paso con un 3-1 ante el Guabirá en Bolivia.

Una de las noticias más destacadas se dará con la reaparición en el banco de suplentes de Falcioni, quien debió pasar varios días aislado y con precaucionas médicas tras haber contraído coronavirus. El DT de 64 años daría un vuelco en la formación: analiza quitar de los titulares al juvenil Alan Velasco, uno de los más destacados contra Guabirá. La rotación se daría con el ingreso de Andrés Roa por la promesa roja y de Gastón Togni por Thomás Ortega, aunque todo se confirmará a pocos minutos del arranque del duelo. Tampoco estará presente el héroe en el debut de la Sudamericana, Jonathan Herrera, ya que el puesto de atacante centro tuvo el regreso en el torneo doméstico de Silvio Romero.

El rival, que tiene al técnico argentino Pablo Marini y cuenta con los representantes albiceleste en el plantel Gustavo Del Prete (ex Cipolletti y con divisiones inferiores en Independiente) y Natanael Guzmán (de 20 años, ex Cañuelas), tiene una historia particular: fue fundado en el 2007, pero en diciembre del 2017 fue adquirido por el City Football Group, que tiene bajo su órbita al Manchester City, New York City, Melbourne City, Girona FC y Yokohama Marinos. Este joven club tiene su sede en el barrio montevideano de Punta Carretas y juega de local en el Estadio Charrúa.

La agitada agenda de Independiente continuará en la Sudamericana con la visita a Bahia el próximo martes 4 de mayo, luego pasará por suelo uruguayo para disputar la revancha ante City Torque el martes 11 de ese mes y cerrará en Avellaneda ante los brasileños (18/5) y los bolivianos (26/5).

PROBABLES FORMACIONES

Independiente: Sebastián Sosa; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Javier Ostachuk, Ayrton Costa, Gastón Togni; Domingo Blanco y Lucas Romero; Andrés Roa, Silvio Romero y Sebastián Palacios. DT: Julio César Falcioni.

Montevideo City Torque: Cristopher Fiermarín; Agustín Peña, Diego Arismendi, Yonathan Rak, Andrew Teuten; Franco Pizzichilo, Álvaro Brun, Gustavo Del Prete, Santiago Rodríguez; Marcelo Allende y José Álvarez. DT: Pablo Marini.





Estadio: Libertadores de América (Avellaneda, Argentina)

Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Horario: 19.15

Televisación: ESPN 3





TABLA DE POSICIONES

