“Ferretti está generando fricciones y Funes Mori está nervioso”: Toño Nelli previo al Tigres vs Monterrey

“Ferretti está generando fricciones y Funes Mori está nervioso”: Toño Nelli previo al Clásico Regio Tigres vs Monterrey (Foto: Cuartoscuro/Twitter@Antonio_Nelli)

Este fin de semana se vivirá una nueva edición del clásico más pasional de México. Sobre la cancha del Estadio Universitario, los dos equipos de Nuevo León se jugarán más que tres puntos, pues en medio está la posible destitución de Ferretti, asegurar el repechaje, el récord de goles de Rogelio Funes Mori, un pase directo a liguilla y por supuesto el honor de ser el monarca del estado una vez más.

Para analizar el clásico que paraliza la ciudad de Monterrey cada seis meses, Infobae México recurrió a uno de los cronistas y comentaristas más reconocidos de la región, nacido en medio de la pasión regiomontana y que cautiva al espectador al sonido del “alma, vida y corazón” que grita al comenzar el relato de los encuentros: Antonio Nelli.

Antes que otra cosa, no se podía dejar de lado el tema del momento y que tiene en suspenso a toda la afición felina. La posible salida de Ricardo Ferretti ha tomado un punto crucial en el ánimo al interior de Tigres y para saber qué tanto puede influir en el encuentro, “Toño” Nelli explicó la situación:

“Yo creo que a cualquier grupo de trabajo le afecta la inestabilidad de cualquiera de sus integrantes, y si ese integrante es el líder, quien evidentemente tiene su mente dividida entre el trabajo y su situación personal, pues tiene que haber un desequilibrio. No están todos al cien pensando en el partido, por más que sean profesionales. Con las declaraciones públicas de Ferretti, deja claro que él está haciendo su lucha para quedarse en el equipo y eso está generando algunas fricciones al interior de la institución con los altos mandos, entonces eso tiene que pesar e influir”.

Ricardo Ferretti afirmó que tiene apalabrada su renovación y que entre ellos hay "palabra de hombre", un aspecto de mayor peso que cualquier firma (Foto: EFE/Miguel Sierra)

Sobre la posibilidad de que haya elementos que puedan estar a favor o en contra de su entrenador, el comentarista se mostró neutro: “Habrá jugadores que son afines a Ferretti que estén deseando que siga, como habrá otros que son indiferentes o no afines y a lo mejor no les cae tan mal la idea de que se vaya, entonces eso desde afuera no sabemos, pero sí creo que de una forma u otra pesa en el encuentro”.

“¿Si este partido define la continuidad de Ferretti? La decisión de quitar o poner a un técnico no es directamente proporcional a los resultados. Hoy puedes tener un mal torneo, pero a mi me preocupa más saber si tienes el control del grupo, si tienes el liderazgo, si tus ideas todavía están frescas para corregir lo que sea que esté saliendo mal, porque cuando cuando ya no tienes ideas o no tienes liderazgo, aunque vayas ganando te tienes que ir”.

“Yo no sé hasta dónde Ferretti está dispuesto a renovar algunas de sus ideas, porque si la directiva está pensando que el “Tuca” no tiene el respaldo de todos sus jugadores, pues esos serían argumentos de mayor peso que el mismo resultado, porque después de la era más exitosa del club, tener un mal torneo no me parece un pecado mortal”.

Antonio Nelli inició en los medios de comunicación en 1985 como reportero de deportes en el periódico El Norte. (Foto: Facebook /Antonio Nelli)

Del lado de Monterrey, la última semana ha sido turbulenta y ha traído dos de las cuatro derrotas que el equipo acumula en el torneo. Estos resultados ha coincidieron con la ausencia del estratega Javier Aguirre, aislado de manera obligatoria por asistir a la boda civil de su hijo.

“¿Afectó la ausencia de Aguirre? Al final influye no tener a tu líder, el hombre que tomas las decisiones en la línea de fuego. Obviamente resta, pero no me atrevería a decir que por eso el equipo perdió. Lo que sí creo que ha pesado y estoy convencido, es la presión que trae Funes Mori por el famoso récord de goles del club”.

“A mi me tiene sorprendido lo ansioso, nervioso y fallo que está Funes Mori a raíz de que empató el récord y las oportunidades que ha tenido, incluido un penal, lo han dejado evidencia, y no porque lo falle, sino por cómo lo tira y todo lo que hace dentro de la cancha. Incluso le reclama a un compañero porque metió gol y no se la pasó a él. Eso sí ha pesado más en estos dos partidos que la ausencia de Aguirre”, mencionó Antonio Nelli para Infobae México.

Funes Mori empató a Humberto Suazo como máximo goleador en la historia de Rayados de Monterrey, con 121 tantos ante San Luis en la fecha 12 del Guard1anes 2021 (Foto: EFE/Miguel Sierra)

Los Rayados de Monterrey solamente han ganado uno de los últimos nueve clásicos de liga, por lo que la presión acumulada es tal que el siguiente partido pintaba ideal para sobreponerse a este récord negativo; sin embargo, el optimismo cayó en las últimas dos jornadas por los malos resultados y eso puede pesar en siguiente partido, de acuerdo con “Toño”:

“¿Quien va a ganar? Si me hubieras preguntado el viernes pasado, sin duda te hubiera dicho Rayados. Hoy los veo muy parejos y aunque el “ya toca” no tiene ningún fundamento, a mí me parece que a Tigres ya le toca dar un buen partido y agarrar a un Monterrey medio desconcertado. No diría que Tigres es favorito o que llega mejor, pero sí que es más fácil que capitalicen el momento. ¿Gignac va a acumular más partidos sin gol? Cuesta trabajo creerlo”.

“Con estas derrotas de Rayados, me parece que el momento anímico lo puede revertir a su favor Tigres, aún con todas las presiones que está viviendo o quizá precisamente por ellas. Esos jugadores que apoyan al Tuca, mañana es cuando tienen todo para demostrar por qué quieren que se quede Ferretti y ponerle más complicada a la directiva la decisión de cortar o no al ‘Tuca’”.

Monterrey ha perdido los últimos tres clásicos regios consecutivos, pero actualmente se ubica seis puntos por encima que Tigres, en el cuarto lugar de la clasificación (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Este encuentro recibió una noticia positiva para la afición, pues a pesar de la pandemia, el aforo permitido aumentó al 30% de capacidad, por lo que habrán mas de 12 mil personas dentro del Estadio Universitario. Al respecto, Antonio Nelli señaló la importancia de la afición en este tipo de partidos y lo que le hubiera gustado ver en las gradas del “Volcán”:

“Entiendo que el problema no radica en la cantidad de gente que está dentro del estadio, porque ahí se controlan muchas de las variables, estás al aire libre y la gente está distanciada. Los problemas son los tumultos que se pueden hacer a la llegada o incluso en los medios de transporte. ¿Qué te puedo decir? A mi me gustaría volver a ver el estadio lleno, pero quizá a un 40 o 50 por ciento hubiera podido funcionar, pero insisto, no tengo los conocimientos para emitir un juicio”.

“Siempre en los estadios de esta ciudad la gente juega un papel muy importante, más allá de la cantidad. Me parece que de arranque es un apoyo importante para el equipo local, el tema es que ya está el antecedente en el partido contra el América, donde ante la derrota, algún sector del público se manifestó inconforme, entonces ese público podría convertirse en un elemento de presión si a Tigres no le salieran las cosas”, señaló el cronista de TUDN que llevará las acciones en exclusiva por Afizzionados, uno de los canales exclusivos de televisión de paga.

“¿Sobre las transmisiones por televisión privada? Creo que es una respuesta a los nuevos tiempos. Como aficionado yo quisiera que todos los partidos los tuviera al alcance de la mano sin depender de un cierto sistema o de un pago, pero hoy las economías del fútbol no dan y hay que buscar recursos en otros lados”, concluyó el invitado en la previa del Clásico Regio que paralizará a un gran sector de aficionados este sábado 24 de abril.

SEGUIR LEYENDO: