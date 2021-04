“Tecatito” Corona volvió con el FC Porto y participó en la remontada contra Santa Clara

Jesús "Tecatito" Corona (Foto: Twitter@ProyectoPuente)

Jesús Corona regresó con el FC Porto luego de su participación con la Selección Mexicana en la reciente fecha FIFA. Esta vez, “Tecatito” Corona resultó ser un factor clave para la victoria de su equipo en la Jornada 25 de la Liga portuguesa.

El mexicano inició el partido en la banca. Sin embargo, su presencia fue requerida al minuto 66. Entró al campo y puso el pase para la anotación que les dio la victoria a los Dragones Azules en los últimos minutos.

El encuentro iba empatado, pues la oportunidad para Santa Clara se presentó al minuto 56, obra del brasileño Carlos, quien ejecutó una extraordinaria jugada. Por ello, el estratega del Porto, Conceição, trajo del banquillo a Corona para intentar ganar el encuentro.

Fue hasta los minutos de compensación que dio el silbante, cuando el Tecatito dio un pase para Toni Martínez, quien tenía pocos minutos en el campo y puso el segundo tanto del Porto con lo cual se quedó con los tres puntos tras vencer 2-1 al Santa Clara. La próxima participación del Porto será en la Champios League el día 7 de este mes donde se medirá al Chelsea.

"Tecatito" Corona se muestra satisfecho con su desempeño en el Porto (Foto: JOSE COELHO/ EFE/Archivo)

Jesús “Tecatito” Corona sigue acaparando los miradas, producto de sus buenas actuaciones. Hace unas semanas, los Dragones Azules enfrentaron una de las pruebas más complejas, avanzar a los cuartos de final de la Champions League ante la Juventus.

A pesar de que el mexicano no llegó en las mejores condiciones físicas al encuentro debido al fuerte golpe que sufrió en la cabeza ante el Gil Vicente, no dudó en dar lo mejor de sí. En esa ocasión no pudo colaborar tanto a la ofensiva, pues estuvo más enfocado en apoyar al conjunto en la parte defensiva. Tecatito ejecutó de manera correcta el 73% de sus pases y ganó una pelota en el aire que logró ejecutar una buena jugada. El de Hermosillo salió del terreno de juego al minuto 118, ya cuando la eliminatoria estaba en favor de los portugueses.

Luego de sus buenas participaciones, el mexicano está más que motivado para seguir sorprendiendo en Europa y tratar de sumar puntos para acortar distancia en la pelea por el título de liga en donde están a 10 unidades del primer puesto.

Por otro lado, sigue atrayendo las miradas de distintos clubes y, aunque su contrato con el club portugués tiene poco más de un año de vigencia, hay probabilidades de que en el verano lleguen ofertas por el mexicano, cotizado en 30 millones de euros (de acuerdo con Transfermarkt ).

Jesús "Tecatito" Corona disputando el balón, en encuentro con el cuadro portugués (Foto: Twitter@andremarinpuig)

Desde hace ya algún tiempo se ha planteado la idea de que Corona emigre a una liga más competitiva que la portuguesa y una en la que podría estar, sería en la española, pues el Sevilla es uno de los clubes que más interés han mostrado en el Tecatito. De acuerdo con el diario Estadio Deportivo de Sevilla, Julen Lopetegui sigue atento con el fichaje del mexicano, pues ya hubo un intento no concretado en el mercado anterior.

La Serie A es otro de los destinos a los que el mexicano podría llegar. Desde la temporada pasada se dijo que uno de los clubes interesados en sus servicios era el Inter, actual líder de liga, y quien no tendría inconveniente económico en pagar por él. Asimismo, la Roma también ha tenido en la mira al mexicano.

Por último está la Premier League. Aunque la temporada pasada se puso en el radar del Chelsea, hoy podría ser una opción complicada. Sin embargo, los clubes ingleses que estarían interesados en Jesús Manuel Corona serían el Wolverhampton donde milita su compañero de Selección Raúl Jiménez y el Everton.

