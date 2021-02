“El traicionado fui yo”: el día que André Marín respondió a la acusación de José Ramón Fernández

André Marín y José Ramón Fernández terminaron su relación de amistad y trabajo tras supuestas traiciones. (Foto: Instagram@ andremarinpuig/Cuartoscuro)

André Marín Puig, comentarista de deportes, tuvo disputas y diferencias con sus compañeros de trabajo como José Ramón Fernández, Antonio Rosique o Christian Martinoli mientras trabajaba para Tv Azteca. A lo largo de los años, cada persona ha contado sus versiones de los hechos siempre destacando que Marín era el culpable de todo por traicionar al equipo de Los Protagonistas.

Pese a que siempre fue calificado como “el villano” de la historia por haber desintegrado a un equipo profesional de comentaristas, André Marín reveló que llegó el momento de contar su versión y aclarar las acusaciones en su contra.

En una entrevista en YouTube publicada en mayo de 2020, Javier Alarcón habló con Marín sobre el periodo con el que compartió el espacio de trabajo con José Ramón Fernández. El ex Protagonista confesó que está en vías de publicar un libro que sirva como réplica a las traiciones de José Ramón.

André Marín declaró que ya era momento de contar su verdad tras las acusaciones de traicionar a Fernández. (Foto: captura de pantalla YouTube El Canal de Javier Alarcón)

“Estoy escribiendo un libro que va a ser duro, incómodo. Un libro, que en su momento, podría llegar a cimbrar la televisión mexicana, en el que creo que ya es momento de contar la verdad de muchas cosas”, detalló.

Aunque no dio detalles específicos de cuándo se publicará el libro, aclaró que lo realizó con mucho cuidado para contar su verdad. Marín Puig afirmó que el texto contiene un capítulo de su relación con Joserra. Afirmó que las acusaciones en su contra lo han afectado, mantuvo distancia de la polémica hasta este momento. “Nunca he contestado a eso pero ya llegó el momento de contar la verdad”, apuntó.

Cuando Javier le preguntó si tiene contempladas todas las consecuencias, André confirmó y aceptó todo lo que venga después de la publicación de su libro. Además puntualizó que le incomoda que lo llamen traidor porque en ningún momento lo fue, “el traicionado fui yo”, confesó.

José Ramón Fernández reveló que en TV Azteca lo traicionaron (Captura YouTube ESPN)

A pesar del tiempo que ha transcurrido tras su salida de la televisora Azteca, el comentarista declaró que por consejo de sus amigos cercanos decidió hablar y no permanecer en el anonimato.

“Mis amigos más cercanos me dijeron: te has quedado callado tanto tiempo y has sido tan respetuoso y agradecido con la persona que te dio trabajo pero también hay momentos en los que sería sano que salgas a explicar todo lo que sucedió”, así lo confesó el ex comentarista de Azteca Deportes.

De igual forma, explicó que ha seguido consejos de su amigo cercano Arturo Elías Ayub, quien lo apoyó con el proyecto del libro para su realización y futura publicación. Marín explicó que a causas de la pandemia su publicación se retraso, hasta el momento lo tiene contemplado en 2021.

José Ramón y su equipo de cronistas deportivos solían liderar las transmisiones de Mundiales y Juegos Olímpicos en México (IG: joseramonfernandeza)

En julio de 2007, José Ramón reveló la traición que encabezó su pupilo Marín. En una entrevista en el programa A las 10 con Fernanda, la conductora Fernanda Familiar le preguntó de las razones por las que Fernández salió de la televisora, explicó que por traiciones dentro de su mismo equipo fueron las razones principales.

En una segunda entrevista Fernández confesó que André intentó conseguir una colaboración fuera de su equipo de trabajo, razón principal por la que querían fuera a Joserra, esa traición cambió la perspectiva en la que tenía a Marín.

“Cuando te traicionan se siente muy feo. Es un dolor especial porque tú creas a la gente como si fueran tus hijos. Los vas ayudando. Los recibes casi sin saber hablar, sin saber estudiar, sin haber cursado la secundaria ni la preparatoria. Los vas enseña y enseña y al final te meten una puñalada”, fue la declaración con la que calificó la traición de su ex alumno André Marín.

