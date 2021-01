Nikita Mazepin rompió el silencio tras el polémico video que puso en riesgo su desembarco en la Fórmula 1

Nikita Mazepin logró solo ocho triunfos en 190 carreras en promocionales

Uno de los grandes escándalos que tuvo la Fórmula 1 en la previa a la temporada 2021 fue la aparición de un video del piloto ruso Nikita Mazepin en el que acosaba a una mujer, lo que puso en riesgo su desembarco en la categoría reina del automovilismo. Casi un mes después, el piloto ruso del equipo Haas rompió el silencio en medio de esta polémica.

En declaraciones para el canal Mach TV de la televisión rusa, Mazepin habló por primera vez de las imágenes que él mismo publicó en su Instagram en las que manosea a una chica en un coche mientras ella intenta impedirlo.

“Hay algunas razones no relacionadas las carreras por las que quizás me tratan de manera un poco diferente al resto. Estoy acostumbrado a estas cosas y no me molesta en absoluto”, explicó el competidor de 21 años en su primera entrevista tras el incidente, sin hacer más referencias al asunto.

Escándalo en F1 con piloto Nikita Mazepin

Con estos dichos, seguramente Nikita Mazepin hizo referencia a las constantes críticas por su actitud dentro y fuera de la pista. El joven piloto ruso es conocido por ser temperamental y en ocasiones peligroso en las carreras, además de construir una trayectoria a partir de la ayuda de su padre Dmitry, un billonario que según Forbes es una de la personas más ricas de Rusia, con una fortuna de USD 1.300 millones.

Por otra parte, Mazepin hizo algunas confesiones sobre Mick Schumacher, el hijo del legendario piloto alemán, quien será su compañero de equipo y posiblemente su máximo rival en la primera temporada de ambos en la F1 porque difícilmente puedan estar a la par de otras escuderías: “Lo más probable es que no pelee con nadie en mi debut. Es importante seguir siendo realistas y mantener los pies en la tierra, esperamos una temporada difícil. No creo que haya muchos coches con los que realmente podamos competir”.

Nikita Mazepin y Mick Schumacher se conocen desde la época del karting y ahora serán compañeros de equipo en la Fórmula 1.

Y lógicamente no eludió el hecho de que su colega lleva el apellido Schumacher, uno de los más ilustres en la historia del automovilismo. De hecho, lo minimizó en absoluto y dejó en claro que dependerá de Mick estar a la altura del desafío.

“Para ser honesto, su nombre no me importa. No somos amigos, pero puedo llamarnos viejos conocidos, corrimos en karting juntos. El apellido, por supuesto, agrega fuerza y problemas en términos de presión y atención. Pero cuando cierras la visera de tu casco, no hay tiempo para pensar en ello”, finalizó el ruso.

