Canelo Álvarez y Callum Smith superaron la báscula y ya todo está listo para el combate más esperado del año

(Foto: Ed Mulholland/EFE)

El combate entre Saúl “Canelo” Álvarez y Callum Smith, en el cual se disputarán tres cinturones, está listo. Ambos peleadores superaron la báscula con un pesaje de 168 libras cada uno, es decir, se encontraron al límite de lo permitido en la categoría supermediano, por lo que ambos se encuentran en plenitud física para dar un espectáculo a la gente.

Tras la ceremonia, el mexicano habló de la dificultad que representará esta pelea para él, pues dijo conocer las capacidades boxísticas de Smith, quien lo aventaja por cerca de 20 centímetros de altura. Sin embargo, eso no será argumento para no mostrar sus capacidades arriba del cuadrilátero.

“Ya con la experiencia que tengo para mí no significa nada la estatura, si es más alto o más bajo que yo”, comentó a los medios de comunicación. Por su parte, Smith habló de la oportunidad que representa esta pelea, además de ponderar sus atributos físicos sobre los de Canelo: “Haré que la estatura y alcance importen el día de la pelea, pondré mi habilidad e inteligencia contra él.

Durante su acercamiento con los medios, el púgil originario de Jalisco aseguró que buscará derribar a su oponente por la vía del nocaut, además de que tanto él como su esquina llegarán con múltiples planes al combate para no tener contratiempos y poder cambiar la estrategia conforme se requiera.

(Foto: Instagram/Canelo)

“Yo no puedo tener una noche mala, decir ‘ah, no fue mi noche’. Yo tengo que hacer todo lo posible y que si me ganan, pues es porque son mejores que yo”, declaró el Canelo.

Este combate que se llevará a cabo el 19 de diciembre en el Aladome de San Antonio, Texas, se disputarán tres campeonatos: el vacante de peso Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, así como los de la Asociación Mundial de Boxeo y la faja de The Ring.

El encontronazo marcará el regreso de Canelo Álvarez a la categoría de los Supermedianos, la cual había echo a un lado para competir por el cinturón de los Semicompletos, el cual obtuvo después de vencer al ruso Sergey Kovalev en el 2019.

Cabe recordar que estas es la primera pelea del año para Álvarez, quien vio interrumpidas sus actuaciones a causa de la pandemia de COVID-19, la cual aún azota a todo el mundo, así como la disputa legal en contra de Golden Boy Promotions.

(Foto: Twitter@Canelo)

“Estamos más listos que nunca. Ha sido larga la espera, pero les aseguro que valdrá la pena. Somos un equipo disciplinado que está listo para cualquier hora y día. Lo único que queremos es seguir creciendo, seguir estando entre los mejores”, escribió el boxeador a través de su cuenta de Instagram.

A esta pelea Canelo llegará con un récord de 53 victorias (seis por la vía rápida), dos empates y una derrota, mientras que el británico se presentará con un balance perfecto de 27 victorias, 19 de las cuales fueron por medio del nocaut. Asimismo, llegará con la motivación al tope, pues “siempre he creído que cuanto mejor sea el oponente, mejor será mi actuación”, declaró hace unos días.

Smith es originario de Liverpool, Inglaterra, su último enfrentamiento fue en noviembre de 2019, ante John Ryder, a quien venció por decisión unánime. Tiene 30 años y desde 2012 ha mantenido su carrera invicta.

Un detalle importante acerca de Smith es que tiene un hermano, Liam, quien también se dedica al boxeo de manera profesional y, de hecho, fue vencido por el propio Canelo Álvarez en 2016, cuando se enfrentaron por el campeonato de peso Mediano de la OMB.

