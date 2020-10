Santos Laguna quiere el triunfo sobre el León para saber hasta dónde puede competir en la Liguilla

Los Guerreros saben que este partido es un parámetro para saber si podrán competir en la Liguilla (Foto: Cortesía/ Club Santos/ Jos Alvarez/ JAM MEDIA)

León es el mejor equipo del torneo, pero eso no asusta a Santos Laguna. Al contrario, los Guerreros saben que este es un parámetro para saber si podrán competir en la Liguilla contra los mejores clubes del certamen.

“La fortaleza de Santos es querer seguir trascendiendo, el querer seguir sumando puntos. Nos damos cuenta de que estamos para compartirle a quien sea y León va a ser un buen parámetro para saber hasta dónde podemos competirle a esos equipos que son buenos”, comentó David Andrade en conferencia de prensa.

El mediocampista de 27 años reconoció que los Esmeraldas son un gran equipo por lo que han demostrado en campeonato. “Pero también sabemos que nosotros venimos haciendo bien las cosas, que siempre tratamos de hacer bien los partidos. Va a ser un buen juego”, adelantó.

El León en su casa es fuerte, pero nosotros estamos preparados para buscar el partido allá

David Andrade reconoció que los Esmeraldas son un gran equipo por lo que han demostrado en campeonato (Foto: Cortesía/ JAM MEDIA/ Club Santos)

Y es que los Panzas Verdes ya aseguraron el liderato de la competencia con sólo un partido perdido. En cambio, los de La Comarca están en el octavo lugar de la Liga MX con una racha de cinco partidos sin conocer la derrota, por lo que esperan seguir por la misma línea para cerrar la serie de repechaje en casa.

“Gracias Dios ya tenemos el primer objetivo que era el repechaje, pero estamos buscando terminar entre los primeros ocho para poder recibir el repechaje aquí. En casa somos más fuertes”, sentenció.

A pesar de la gran racha de puntos, el técnico Guillermo Almada señaló la semana pasada que todavía le falta a sus pupilos para mostrar su mejor nivel. Sobre esto, Andrade coincidió con su entrenador.

“Estamos conscientes de las cosas que dice el profe Guillermo. Él mismo nos lo dice y ha sido muy claro con nosotros. Creo que esta semana se ha trabajado en esa parte (volumen de juego) y todos estamos mentalizados de que somos un plantel muy joven, pero con muchas ganas de trascender”, aseveró.

Los de La Comarca están en el octavo lugar de la Liga MX con una racha de cinco partidos sin conocer la derrota (Foto: Cortesía/ Club Santos/ Jos Alvarez/ JAM MEDIA)

No obstante, Andrade supo decir cuál sería el punto débil de Santos. “Tengo compañeros que siempre tratan de hacer bien las cosas en cada entrenamiento y en cada partido. Complementándonos todos podemos suplir lo que nos hace falta a uno en cada posición”, completó.

“Ahora que está completo el plantel se ve más competencia porque en estas instancias todos las quieren jugar. Va a ser bueno eso a la hora de enfrentar a los demás equipos”, aseveró el centrocampista colimense.

Si jugamos en equipo y demostramos esa personalidad, podemos sacar las cosas a flote

El medio habló del buen momento que pasa individualmente en el equipo verdiblanco (Foto: Cortesía/ Club Santos/ Armando Marin/ JAM MEDIA)

Por último, el medio habló del buen momento que pasa individualmente en el equipo verdiblanco. “Cuando llegué a Santos, fue muy complicado, pero nunca dejé de trabajar, de confiar en mí porque sabía que tarde o temprano se me iba a presentar esta oportunidad”, señaló.

Desde que llegó Andrade a La Comarca no había tenido gran participación en el cuadro titular. Sin embargo, en este Guard1anes 2020 suma 11 partidos, todos ellos de titular, además de una celebración de gol.

“Ahora que tengo esa continuidad que me está dando el profe Guillermo, creo que he ido creciendo cada partido. Me siento con más confianza, más tranquilo en la toma de decisiones. Creo que voy bien y puedo explotar aún más mis cualidades”, finalizó.

