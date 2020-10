“No hemos ganado nada”: Gael Sándoval pidió mesura sobre el buen paso de Santos en la Liga MX

Gael Sándoval, mediocampista de Santos Laguna, no se confía de los últimos resultados del equipo ni de su rendimiento personal (Foto: Cortesía/ Club Santos/ Jos Alvarez/ JAM MEDIA)

Gael Sándoval, mediocampista de Santos Laguna, no se confía de los últimos resultados del equipo ni de su rendimiento personal. Aclaró que los Guerreros deben estar enfocados en el cierre del torneo, pues aún no está amarrada la calificación.

“En estos momentos el equipo se ve consciente, atento a lo que viene en el cierre del torneo y a los partidos importantes que tenemos que aprovechar, sobre todo porque son en casa”, mencionó en conferencia de prensa.

Y es que los de La Comarca llevan tres victorias al hilo, además de posicionarse en la zona de calificación a la Liguilla. Esto después del irregular torneo que tuvieron, donde llegaron a estar en los últimos lugares de la tabla.

“Al ganar los últimos tres partidos, los jugadores se muestran contentos. Obviamente el técnico (Guillermo Almada) quiere mejorar. No hemos ganado nada y me atrevo a decir que el equipo no tiene una buena racha. Simplemente viene el próximo partido y es importante ganar”, externó el futbolista verdiblanco.

Sin embargo, reconoció que el equipo coahuilense está contento por el cambio de rumbo en el certamen. “El equipo está bien y disfrutando el hecho de que estos partidos han ido bien”, explicó.

El mediocentro también habló de su rendimiento en la cancha, donde ha tenido participación constante en estos triunfos. Indicó que se siente pleno con la confianza que le ha dado el estratega uruguayo.

“Ha sido un proceso largo. Lo he vivido a mi tiempo. Todo lo que me ha sucedido lo he aprendido y he sacado lo bueno. Me encuentro feliz y consciente del paso que tiene el equipo y yo”, anotó.

Vale recordar que el jalisciense regresó a la institución después de su irregular paso por Chivas y Juárez. En el inicio de la competencia tuvo poca participación, pero ahora suma tres encuentros de titular con dos dianas en su cuenta personal.

A pesar de su crecimiento, exhortó a no cantar victoria tan pronto. Apuntó que hoy puede estar en un excelente nivel, pero la próxima jornada todo podría cambiar, “porque así es el fútbol”.

“Ese avance que he tenido no puedo decir que me faltan más partidos para estar a un buen nivel. Esto se va dando con el tiempo, con los partidos, con la experiencia. No hay un número exacto que pueda decir que estoy a mi mejor nivel”, detalló.

Por el momento, señaló que el equipo debe mentalizarse en el cierre de la temporada. Esto porque Santos está en la novena posición de la tabla, con cuatro partidos pendientes y sólo tiene cuatro puntos de ventaja sobre sus principales rivales directos.

“Estos cuatro partidos que quedan, que son tres en casa, son muy importantes. Lo ha dicho el técnico: ‘Nos estamos jugando unas finales’. Todos estamos conscientes de eso y cada punto es muy importante”, concluyó el mediocampista mexicano.

El próximo rival de los verdiblancos son los Tuzos del Pachuca, que están en el séptimo lugar de la tabla. Sin embargo, los de la Bella Airosa están viviendo un momento complicado, ya que sólo suman seis puntos en sus últimos cinco encuentros.

El duelo se llevara a cabo en el Estadio Corona a las 19:06 horas (tiempo del centro de México) del domingo 18 de octubre. La transmisión televisiva estará a cargo de la cadena Fox Sports.

