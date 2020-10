MLB: el sinaloense José Urquidy lanzará el tercer juego de los Astros de Houston contra los Atléticos de Oakland

José Urquidy tuvo números de 1-1 en ganados y perdidos en cinco salidas, con una efectividad de 2.73, 17 ponches y ocho bases por bola Fotografía: Archivo/Infobae

Este miércoles el lanzador sinaloense José Urquidy, perteneciente a los Astros de Houston, será el encargado de subirse a la loma para enfrentar a los Atléticos de Oakland. En primera instancia el puesto sería ocupado por Zack Greinke, pero se decidió que no verá acción por dolencias en el brazo derecho.

A través de una conferencia de prensa, Dusty Baker, manager de los Astros, informó que Greinke padecía dolencias en la extremidad derecha, así que no quisieron arriesgarlo, pensando en los próximos juegos.

Ante este contexto, Baker se sinceró y dijo que el equipo decidió darle bola al mexicano Urquidy que viene realizando una destacada participación como abridor en esta postemporada.

Urquidy tendrá la confianza y el respaldo de hombres de peso y calidad, tales como Carlos Correa, George Springer y José Altuve

Las cifras de Greinke no han sido satisfactorias para los Astros de Houston, ya que no ha pasado de las 6 entradas y una efectividad de 5.79 en sus últimas cuatro aperturas. La última participación de Greinke fue hace una semana, cuando enfrentó a los Mellizos de Minnesota en el juego uno de comodines.

De acuerdo con información de la Major League Baseball (MLB), José Urquidy tuvo números de 1-1 en ganados y perdidos en cinco salidas, con una efectividad de 2.73, 17 ponches y ocho bases por bola.

Durante la fase de playoffs, el mazatleco comenzó el juego dos contra Minnesota y permitió una carrera en cuatro entradas. Por otro lado, en el juego 4 contra los Nacionales de Washington, lanzó cinco entradas en blanco.

Cabe señalar que los Astros de Houston se encuentran arriba en la serie con un marcador global de 2-0. La historia llama a José Urquidy, pues el mexicano tendrá la tarea de llevar a su equipo a la final por la pelea por el banderín de la Liga Americana, todo dependerá de cómo se desarrolle su salida en el diamante.

Además de su experiencia en las grandes ligas, Urquidy tendrá la confianza y el respaldo de hombres de peso y calidad, tales como Carlos Correa, George Springer y José Altuve.

Todo apunta a que los Atléticos de Oakland pondrán todas sus esperanzas en el zurdo Jesús Luzardo. A pesar de que el novato tiene un cambio y una curva efectiva, la clave estará en el conteo de dos strikes.

EL RESTO DE LOS JUEGOS DE LAS SERIES DIVISIONALES

Juego 2: No. 6 Miami Marlins en No. 2 Atlanta Braves, 2:08 p.m. en Houston

Juego 3: No. 2 Atléticos de Oakland en No. 6 Houston Astros, 3:35 p.m. en Los Ángeles.

Juego 3: No. 1 Tampa Bay Rays (Charlie Morton) en No. 5 New York Yankees (Masahiro Tanaka), 7:10 p.m. en San Diego.

Juego 2: No. 4 San Diego Padres (TBA) en No. 1 Los Angeles Dodgers (Clayton Kershaw), 9:08 p.m. en Arlington, Texas

*¿DÓNDE VERLOS? CANAL ESPN y ESPN 2

