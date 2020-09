Sylvester Stallone le envió un consejo a Roy Jones Jr. antes de su pelea con Mike Tyson

Sylvester Stallone le dio vida al famosos personaje Rocky Balboa (Shutterstock)

El legendario campeón de los pesos pesados, Mike Tyson, de 54 años, regresará al ring para medirse ante Roy Jones, Jr. tres años menor que él en el Dignity Health Sports Arena de Los Ángeles en el marco de un evento del que participarán varias leyendas del deporte estadounidense.

Triller, plataforma que ofrecerá este combate de exhibición por Internet, anunció combates entre el sueco Badou Jack, ex campeón mundial en dos categorías, y al estadounidense Blake McKernan, y el del británico Viddal Riley ante al estadounidense Rashad Coulter, entre otros.

A medida que el 28 de noviembre se acerca, la expectativa aumenta y nadie quiere perderse lo que sucederá en el cuadrilátero esa noche. Los dos ex púgiles amenazaron con noquearse y la opinión entre los expertos está dividida, aunque la mayoría ha coincidido en que esto supone un riesgo para ambos debido a su edad.

Miker Tyson y Roy Jones Jr. nunca se enfrentaron como profesionales

Quien se pronunció ahora sobre el combate fue nada menos que Sylvester Stallone, actor que interpretó a Rocky Balboa en la saga de películas de boxeo más popular y taquillera de la historia. El actor de 74 años comentó sobre el tema al portal estadounidense TMZ y adelantó que antes de comenzar, el combate parece estar terminado.

“Roy Jones es un gran, gran boxeador, pero es solo una cuestión de física. Todo el mundo lo sabe. Tyson es una máquina de demolición”, sentenció Stallone, quien dejó en claro: “Digámoslo de esta manera: ¿qué creés que va a funcionar, una pistola 22 contra una 45?”.

En este contexto, parece que Roy Jones Jr. no tiene oportunidad, es por eso que el hombre que encarnó a Rocky, un personaje que siempre supo reponerse ante la adversidad, le dio un consejo: “Mantente moviéndote”. De esa manera, y si su cuerpo lo resiste, podrá cansar a Iron Mike y evitar sus puños.

Mike Tyson entrenando a los 54 años

El combate a ocho asaltos entre Tyson y Jones Jr. tendrá lugar en el Dignity Health Sports Arena de Los Ángeles, con la aprobación de la comisión atlética del estado de California. Iron Mike lleva 15 años apartado del ring tras una derrota contra el irlandés Kevin McBride, concluyó su carrera con un balance de 50 victorias y 6 derrotas con 44 nocauts, mientras que su rival, que fue campeón mundial en cuatro categorías entre 1993 y 2004 y luchó por última vez en febrero de 2018, cuenta con un registro de 66-9 con 47 nocauts.

En diálogo con TMZ a principios de agosto, el ex rey de los pesados declaró: “Esto es buscar y destruir y estoy ansioso por recuperar mi gloria”. Y agregó: “Si se presenta la oportunidad lo noquearé, siempre la estoy buscando”.

Por su parte, Jones Junior explicó en una entrevista con ESPN: “Sé cómo divertirme arriba de un ring, tratando de hacer lo que mejor pueda, pero al mismo tiempo conozco a Mike. Mike es como un pitbull cachorro, que se pierde en su mente y que lo único que conoce es ‘Voy a por la pelea’, eso es lo único que él conoce, ir a por la pelea”. Ganador de numerosos títulos mundiales en diferentes categorías –medio, supermediano, semipesado y pesado–, sabe que no puede subestimar el desafío. Y tiene un plan. “Si no mata rápido, tiene un problemas entre sus manos. ¡Si no lo hace rápido, su trasero me pertenece!”, aguijoneó en un video que difundió TMZ.

