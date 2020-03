En la rueda de prensa posterior al partido, que acabó 0-0 en el Arena do Grêmio, Renato Gaúcho dijo que sus jugadores solamente reaccionaron ante su rival y justificó dicha respuesta: “Sé cómo comenzó la pelea, pero no hablaré. Pueden ver las repeticiones. Estoy totalmente en contra de las peleas y la violencia, se los dije a mis jugadores... ahora, una vez que comenzó, mi equipo no podía ser vencido. Se tenían que defender. No digo que fue culpa de los jugadores de Gremio o de Inter. Fue todo un tumulto y ya en el tumulto no se puede ir hacia atrás. Estoy en contra de la pelea pero los jugadores demostraron que son hombres y pelearon."