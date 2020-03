En profundidad, la entidad argumenta que hay varios motivos por los que no se exigirá a los clubes a ceder a sus futbolistas: “La situación evoluciona rápidamente en todo el mundo y varias autoridades públicas ya han impuesto algunas restricciones a los viajes internacionales. La FIFA entiende que disputar los partidos en las circunstancias actuales no solo podría presentar posibles riesgos para la salud de los jugadores (y del público) sino que también, muy probablemente, pondría en peligro la integridad deportiva de dichos partidos, dado que algunos equipos podrían verse obligados a prescindir de sus mejores jugadores, y otros no.”