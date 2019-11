Al respecto de la muerte de Hubert, Correa reconoce que poco a poco fue asimilándolo: “Al principio, cuando estaba en el hospital, me afectó bastante. Ahora entiendo que es una de las tantas cosas que he tenido que aceptar. No puedo hacer nada al respecto. No me siento culpable, nunca me sentí así. Estas cosas pasan en un deporte así. Si no era él, era alguien más, o podría haber sido yo. Me siento muy triste por su familia y también por él, que no pudo llegar a su máximo potencial. Pero es la vida y hay que aceptarlo.”