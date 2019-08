"He dirigido en varias categorías: infantiles, juveniles, en universidades y me di cuenta que soy muy intenso. Cuando siento que me para el juego o cualquier cosa, como tal vez yo le hice en algún momento sentir a un entrenador. Por eso está vez no quiero ser así, quiero que mi estilo de entrenador respete a la autoridad, voy a ser demasiado respetuoso de la autoridad, aún en el error", declaró el ex árbitro antes de viajar para sumarse a su nuevo club.