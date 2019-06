"Puedo asegurar que es un evento que en su vida han visto y por primera vez se verá. No sé contra quién me va a tocar pero a fin de cuentas al que me toque siempre le pasa lo mismo, uno está preparado y el que me toque bienvenido", promete el luchador. "Cuentas pendientes siempre ha habido con uno o con otro, sería hablar de más, yo hablo arriba del ring, si me toca Tinieblas Jr sabe que le va a tocar su zapatiza, si toca Alushe ya sabe que va a salir bailando aunque esté chiquito porque también es marrullero".