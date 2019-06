Cuando subió al escenario fue uno de los momentos más emotivos de la noche. Entre lágrimas, el basquetbolista le dedicó el galardón a sus padres, que dejaron todo atrás y se sacrificaron para ir en búsqueda de un futuro mejor para sus hijos. "Hace dos años me metí en la cabeza ser el mejor de la liga, que haría todo lo posible para que mi equipo gane. Todo lo que hice en la cancha fue pensando en mi papá, eso me motivó y me empujó a jugar cada vez más fuerte. Seguir adelante pese a los dolores, aunque no estuviera preparado para jugar, siempre me presentaría a jugar".