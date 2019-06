— Cuando Alonso se retiró de la F-1 dio a entender que no se termina la vida de un piloto ¿compartís?

— Tal cual, es así, siempre lo manifesté. Hay vida después de la F-1 y si no tenés lugar en la categoría no se termina la carrera de un piloto. ¿Cuántos corredores querrían estar en mi lugar? Estoy en el mejor equipo del WEC y tengo chances de ganar en Le Mans. Siento que estoy en un gran momento en esta nueva etapa en el exterior. Y respecto de Fernando (Alonso) estuvo muchas temporadas en la F-1 y si él hubiese seguido sería el piloto con mayor cantidad de carreras en la categoría. Fernando está buscando nuevas motivaciones y por eso decidió alejarse, al menos esta temporada. Intentó lo de Indianápolis, pero no lo logró. Seguramente volverá por más. También probó una Toyota Hilux del Dakar…