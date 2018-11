El colegiado chileno recorrió las áreas con claros gestos de preocupación y al ser consultado por los medios su única respuesta fue: "No puedo hablar". El juez dejó caer la pelota y se pegó directamente al pasto como si tuviera un imán. El balón no picaba y su trayectoria al ser impactado no pasaba los 10 metros de largo.