El fútbol te deja estos buenos momentos, empezamos a jugar juntos a los 15 años en la selección . Hemos compartido algunos de los mejores momentos en nuestras carreras y hoy nos volvemos a ver en Japón . Un placer siempre verte amigo @andresiniesta8 Football leaves you these good moments, we started playing together at 15 years old in the national team. We have shared some of the best moments in our careers and today we return to see each other in Japan .Always a pleasure to see you my friend @andresiniesta8

