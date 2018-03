Joshua, que se mantiene invicto después de 20 combates, se mostró siempre muy fiel su actual promotor, Eddie Hearn, aunque no descartó una colaboración múltiple. "Yo voy con Eddie. El ha conseguido que llegue donde estoy y no voy a dejarle. No sé que planes tienen, no estoy dentro… pero podríamos trabajar juntos. Eddie puede trabajar con Dana y lograr grandes cosas", apuntó en ESPN.