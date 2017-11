Luego de su caída ante el belga David Goffin, por 7-6 (5), 6-7 (4) y 6-4, "Rafa" decidió dar un paso al costado por su rodilla: "He tomado la decisión con el torneo, con la ciudad, conmigo mismo. Lo intenté pero no puedo continuar. Realmente no tiene sentido. La rodilla no está bien. El problema es cuando el dolor es más de lo que uno puede aguantar y no tiene sentido seguir. Es momento de desconectar unas cuantas semanas e intentaré llegar bien preparado a mi gran objetivo que es el Abierto de Australia."