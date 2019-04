En aquel entonces, la editorial —que pagó a Rowling £ 1.500— no tenía tanto problema por la longitud del libro, sino más bien por su nombre, ya que aseguraban que los varones no solían leer ficción escrita por mujeres. Entonces usó la J, en vez de Joanne, y una K, que viene de Kathleen, nombre de su abuela, no suyo.