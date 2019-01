Aquella mítica pelea fue en marzo de 1975. El primer borrador de Rocky lo escribió Stallone tres meses después. En agosto de ese mismo año recibió la primera oferta por su guion. United Artists quería pagarle 75 mil dólares con la promesa de que conseguirían a una estrella para que interprete a Rocky. Pero Stallone no aceptó porque él quería ponerse en la piel del Semental Italiano. ¿Podría haberse vuelto tan grande Rocky si Stallone no hubiera puesto el cuerpo para subir las infinitas escalinatas mientras suena Eye of the Tiger? Posiblemente no. Rocky es Stallone. Stallone es Rocky. En United Artists no pensaban lo mismo. Los nombres de actores que sorteaban iban de Paul Newman a Robert Redford; de Gene Hackman a Al Pacino. La máxima oferta que le hicieron a Stallone por su guion fue de 315 mil dólares. "Puede llegar a 500 mil, a un millón, o dos, o cinco o diez. No vendas el guión a menos que yo haga de Rocky", le dijo Stallone a su agente.