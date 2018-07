No está el "I'm loving it" de McDonald's, ni la hamburguesa en los vidrios de algún local que promete leer la mente: "The thing you want when you order salad". No está el logo familiar de Coca-Cola, ni sus mensajes sobre fondo rojo como "Discover happiness", o los más coloridos de Coca Light como "Regret nothing/ No sugar, no calories". No hay mujeres jóvenes con vestidos exiguos y llamativos junto a automóviles que manejan tipos cuya presencia o actitud ilustran palabras que desfilan en la pantalla: "class" (no en el sentido marxista), "luxury", "reliability", "control", "command", "performance" o "utility". No hay abogados estilo Better Call Saul que ofrecen una primera consulta gratuita, ni niños blancos pelados por la quimioterapia que garantizan la excelencia de un hospital caro (y por tanto libre de minorías), ni advertencias sobre la multa a pagar en caso de no tener el sistema electrónico para pasar por los peajes, ni cruceros, ni telefonía celular.