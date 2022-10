Hackers ‘Guacamaya’ tendrían en su poder información de las Fuerzas Militares colombianas

Bogotá. 15 de Diciembre de 2021. Ceremonia militar de ascensos a los grados de coronel y capitán de navío de las Fuerzas Militares. (Colprensa - Álvaro Tavera)

Un masivo hackeo de al menos 400.000 correos en donde se albergaba información delicada de un órgano que maneja detalles relativos con decisiones operativas, de inteligencia y tácticas del Ejército, la Fuerza Aérea (FACH) y la Armada de Chile comienza a salpicar a Fuerzas Militares en Colombia. W Radio accedió a algunos correos publicados en un enlace de internet por el grupo de hackers en donde se relacionan nombres de oficiales colombianos e intercambio de información entre los grupos militares.

Uno de los mensajes recuperados por el medio radial, deja entrever el inicio de un acuerdo de intercambio de información. Para ellos se realizarían videoconferencias, reuniones o visitas, “Realizar actividades exploratorias mediante teleconferencias, visitas o video conferencias para conversar sobre temas relacionados con Sistemas Autónomos No Tripulados, tales como: Vehículos Aéreos No Tripulados (UAV), Vehículos Terrestres No Tripulados (UGV), Drones, sistemas Autónomo de Superficie – USV, entre otros, para poder identificar posibles áreas de desarrollo conjunto en esta área, de manera de poder elaborar a futuro un posible acuerdo de intercambio de información”.

A esto se uniría las capacidades de INDUMIL, Industria Militar de Colombia, para fabricación de armas que sería bien aprovechada por las fuerzas militares de Chile, “Aprovechar las capacidades fabriles de INDUMIL en polímeros de alta resistencia. Estudiar posibles usos de polímeros de alta resistencia en Fusiles de la Fuerza Aérea de Chile, envío de especificaciones del kit de conversión que tiene INDUMIL. Discusión exploratoria entre las características del fusil que tiene la Fuerza Aérea de Chile y el kit de conversión que puede ofrecer INDUMIL”.

A través de un comunicado de prensa, las Fuerzas Militares de Colombia confirmaron que se tuvo conocimiento de la sustracción de información por parte del grupo hacktivista ‘Guacamaya’. Que se activaron los protocolos de revisión y mitigación para estos incidentes y que se inició la respectiva investigación para determinar la manera en la que se adquirió la información privada:

“Las Fuerzas Militares de Colombia seguirán adelantando todas las acciones pertinentes, para proteger la infraestructura crítica de los ataques realizados por parte de amenazas de naturaleza cibernética”, finaliza el comunicado de prensa.

¿Quiénes fueron los responsables de llevar a cabo el hackeo?

Se trata del grupo Guacamaya, un grupo de activistas centroamericanos que se define como “la naturaleza”. De acuerdo con Carlos Loret de Mola, a quien compartieron los numerosos documentos, se trata de un grupo cuyo principal objetivo fue revelar información del ejército en Chile, aunque también han realizado filtrarse en los servidores del ejército de El Salvador, Perú y Colombia.

El grupo informático sostuvo que “filtramos sistemas militares y policiales de México, Perú, Salvador, Chile, Colombia y entregamos esto a quienes legítimamente hagan lo que puedan con estas informaciones”.

Fue el pasado 19 de septiembre que la organización se hizo presente con la penetración al sistema de seguridad del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile (EMCO), filtrando cerca de 400 mil correos electrónicos del organismo. Hasta ahora los ataques de la red de hackers estaba centrada en empresas mineras y petroleras, las policías y varias agencias reguladoras latinoamericanas.

Según ‘Guacamayas’ países en América han imitado el colonialismo de las naciones que en otrora invadieron el territorio a pesar de su proclamada independencia. “Es en estas supuestas independencias y en su supuesto camino a la libertad y la democracia, donde se crean los ejércitos armados”, los cuales eran vistos como garantizadores de la autonomía y libertad en los países.

El grupo tachó esto como una paradoja, pues las corporaciones de seguridad eclipsan la democracia y derechos humanos de sus habitantes. Pues al servir a propósitos capitalistas provenientes de Estados Unidos, las corporaciones de seguridad son una fuerza de choque “que garanticen el apaciguamiento de cualquier vestigio de descontento”.

“Es por esto que Guacamaya nos filtramos en sus sistemas y hacemos pública la propia documentación de estos entes del terror, donde queda demostrado lo anteriormente expuesto”

