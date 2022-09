Presidente Petro se despidió del boxeador Luis Quiñones con una foto inédita del deportista

Gustavo Petro lamenta la muerte del boxeador Luis Quiñones: sentido mensaje. Fotos: Colprensa y archivo particular.

Son varias las reacciones que se han leído en Colombia tras confirmarse la muerte del boxeador santandereano Luis Quiñones. Quizá una de las que más ha llamado la atención es la del presidente Gustavo Petro, quien lamentó el deceso del joven que llevaba cinco días luchando por su vida tras ser noqueado en Barranquilla.

A través de redes sociales, el jefe de Estado lamentó el fallecimiento del pugilista y expresó su solidaridad con los seres queridos del deportista que se despidió de este mundo tras una intensa batalla que, desafortunadamente, acabó con su vida este jueves 29 de septiembre.

“Duele mucho ver partir a un joven lleno de sueños y con todo un futuro por delante. A la familia del boxeador santandereano Luis Quiñones: un abrazo de corazón, lamento mucho este difícil momento”, expresó el presidente Petro en su cuenta de Twitter.

En la publicación del primer mandatario hay una fotografía de Luis cuando vencía en una de sus batalles de boxeo en medio de su prominente carrera deportiva, que finalizó en las últimas horas con su deceso. Como este, miles de mensajes han inundado las redes sociales en relación al triste desenlace del púgil, oriundo de Barrancabermeja en el departamento santandereano.

Gustavo Petro lamenta la muerte del boxeador Luis Quiñones: sentido mensaje

Los hechos en los que Luis falleció se dieron cuando intentaba coronarse con el título nacional en la categoría wélter junior. Tras varias hipótesis de su estado de salud, finalmente se confirmó que, en efecto, el golpe que le propinó su contrincante acabó con su vida.

Su hermano Leonardo Quiñones se pronunció al respecto en redes sociales y dejó un emotivo mensaje donde le agradeció a Luis por tantos años a su lado y demostró los sentimientos que le dejaba el fallecimiento. “Te nos adelantaste, mi hermano del alma. Ahora estás en el regazo de tu padre celestial, al que tu adorabas y servías. Te amo, mi hermano Luis Quiñones, por siempre y para siempre en nuestros corazones”, escribió el hermano del boxeador en una fotografía de ellos dos.

En otro video que publicó en sus redes sociales, Leonardo dejó otros emotivos mensajes tras la trágica muerte de su familiar. “Cabeza, como me decías y yo te decía, me has dejado un vacío enorme, y a papá y mamá, hermana y hermano”, destacó el joven.

Otro que también reaccionó fue el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, que también dejó un emotivo mensaje en su perfil de Twitter: “Despedimos con tristeza al boxeador santandereano Luis Quiñones, una promesa que partió pronto, pero no sin dejar huella. Condolencias a sus familiares”, trinó el mandatario.

Así fue la pelea

El boxeador barranquillero José Muñoz fue quien noqueó a Quiñones, ambos eran amigos y forjaron su crecimiento deportivo en la lona, sin embargo, la muerte se atravesó en el camino de ambos. En una sentida carta, el rival del fallecido pugilista había destacado.

“Nunca pensé que un sueño pudiera convertirse en una verdadera pesadilla. Las ganas de triunfar en la vida nos pusieron a ambos en el mismo camino, pero por esas cosas de la vida y sobre todo de la profesión que escogimos, hoy estás en una situación que nunca imaginamos”.

De igual forma, Muñoz esperaba con esperanza que su compañero se levantara de la cama en donde permanecía bajo observación médica, empero, la gravedad de su condición diluyó dicha idea. “Solo deseo poder devolver el tiempo y que eso no hubiese ocurrido, es inevitable no dejar de imaginarme estando en tu situación y cuestiono por qué te sucedió a ti. Siempre hemos escuchado que las situaciones difíciles no duran para siempre, y hoy más que nunca me aferro a esas palabras. Quiero decirte, que estás en mis oraciones y las de mi familia, que deseo de todo corazón que te recuperes y te levantes de ahí a seguir luchando por tus sueños”, aseguró.

SEGUIR LEYENDO: