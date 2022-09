La valiosa lámina de Messi que terminó en la basura de Carolina Soto: viven ‘drama’ familiar

Carolina Soto por accidente tiró a la basura lámina de Lionel Messi. Foto: Instagram @caritosotooficial

La pasión por la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 se tomó los hogares colombianos con el anuncio de la llegada del álbum oficial y una de las primeras en presumirlo fue la presentadora de ‘Día a Día’, Carolina Soto, quien mostró que este le llegó como regalo a su casa para emprender la dinámica del pegado de las famosas ‘monas’.

Al proceso de unieron su esposo y sus hijos, Valentino y Violeta. La felicidad fue tal, que el pasado 3 de septiembre, la presentadora de Caracol compartió la emoción que generó en su hijo ver la lámina de Lionel Messi entre las que tenían para poder completar el álbum oficial del mundial.

Sin embargo, aunque la selección Colombia no clasificó en esta oportunidad, es placer para los conocedores en materia futbolera que puedan ver a las grandes figuras en el cuadernillo coleccionable, por lo que poco a poco en las casas se comienza a vivir la pasión del gol.

Para remontarse al bochornoso momento que vivió Soto en su casa, cabe recordar que fue ella quien mostró a su hijo con la lámina en la mano y diciendo: “saqué un calidoso”. Y aunque la emoción les ganó antes de la llegada de su esposo, a quien le dejaron solamente unas pocas fichas para pegar en el álbum.

“El papá nos había dicho que lo esperáramos, pero no lo esperamos, ‘Vale’… Ya tenemos varios caramelitos, vamos a ir adelantando algunos, vamos a ir pegando algunos, pero vamos unos para el papá, que también es adicto al fútbol”, fueron las palabras que expresó Carolina Soto a sus seguidores mientras iniciaban la actividad.

Y aunque intentaron trabajar con todo el cuidado del caso, todo pareció indicar en la publicación que hizo Carolina Soto en sus InstaStories que la ‘mona’ de Messi se perdió: “Si supieran”, fue lo primero que dijo la presentadora, utilizando uno de los filtros de Instagram que hace ver a las personas como si estuvieran llorando.

Posteriormente, indica su esposo Germán González: “No, increíble lo que pasó. No tengo palabras para explicar esto. No, de verdad, terrible”. Allí, con la confusión del caso para algunos, sobreactuada, vuelve a intervenir la presentadora: “Pero, ¿qué puedo hacer yo?”.

A lo que su esposo le responde: “Yo les dije: – Me esperan para que llenemos el álbum -. Y preciso no aparece ‘la mona’ de Messi, no aparece. ¿Dónde está?, no sabemos está. Entonces, muy triste, muy triste después de haberla visto en las historias pasadas. Yo no sabía que existía esa ‘monita’ y no tenerla es muy triste”.

Pero lo que más llamala atención de todo este dilema que viven los hijos y esposo de Carolina Soto, fue la naturalidad con la que ella respondió que “posiblemente” fue ella la culpable de haber botado la lámina a la basura, lo complicado del caso es que es una de las más difíciles de conseguir y de hacerlo, tendría que pagar un alto precio por la misma.

“Perdón… Creo que la pude botar en la basura, con los papelitos de las láminas. En realidad, no sé”, concluye su argumento Carolina Soto.

Aquí el momento en el que Carolina Soto revela el drama familiar en el que está su familia por el álbum del mundial de fútbol:

La presentadora de Día a Día causó todo un drama familiar por el error que cometió

