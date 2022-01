Indignante, agreden a trabajador invidente de negocio de comidas rápidas en Bogotá por no dar más salsa

Un hecho indigna a los habitantes de Bogotá, un lamentable nuevo acto de intolerancia que se registró en el barrio de Ciudad Salitre, ubicado en el centro-occidente de la capital. Un empleado invidente de una cadena de comida rápida de autoservicio, fue golpeado por un cliente que había atendido previamente. El reprochable comportamiento del agresor fue al oír la negativa de tener más salsas de cortesías para los alimentos comprados.

Víctima del hecho que se identificó como Juan Antonio González, habló con la emisión central del noticiero televisado asegurando que un hombre se acercó a la ventanilla para reclamar su pedido. Cuando le fue entregado, pidió muchas más salsas de las que el trabajador podía entregar debido a las políticas de la empresa, a lo cual el le informó la situación.

“Piden salsas, tomates y mayonesa. Me piden más y les doy más. Entonces el joven me pide otras 6 mayonesas y 6 salsas de tomate, le digo que ya le he dado suficiente. Una señora que lo acompañaba me pidió una salsa BBQ y se la di. Después el hombre me dijo que le diera 3 salsas mas y yo le dije que se cobraban aparte” informó al noticiero Juan González.

Pese a la explicación brindada por Juan el agresor siguió pidiendo salsas, ante la negativa de Juan el conductor del automóvil lo habría agredido verbalmente y luego aprovechando que estaba asomado a la ventana distraído le propino un puñetazo en la cara hecho que quedó registrado en una cámara de seguridad.

“Él parquea, me busca por el restaurante y cuando me ve que me asomo por la ventanilla, me pega un puñetazo en la cara, me pega en el pómulo donde tengo un morado todavía” Dijo Juan Antonio Gonzáles, enseñándole el área afectada al equipo periodístico.

El problema no concluyó con eso. El hombre estacionó su auto gris en el estacionamiento del sitio y decidió ir a buscar al empleado para seguir golpeándolo. Según González, el jefe del punto de restauración lo enfrentó a la entrada de la plaza. Sin embargo, también fue violentado por el conductor.

Pese a la condición de discapacidad de Juan el agresor se retiró sin verificar su estado de salud, un lamentable hecho que ha indignado a cientos de personas que expresan su rechazó por redes sociales. Una de las voces que se unió en contra de esos actos fue la de la periodista Alejandra Giraldo quien comentó: “¡Da asco, esa es la palabra, la actitud de ese ciudadano contra este hombre!”.

Juan ya puso la respectiva demanda por agresiones contra el conductor y espera que el ente haga justicia. El agredido se despidió de la emisión agregando “El mensaje que quiero dar es que las personas si tienen rabia en su corazón, tienen algún problema, no lo descarguen contra otras personas”.

Las cifras de agresiones y lesiones personales son preocupantes. Revelan un aumento entorno al año 2020, el número de lesiones por agresiones que se se registraron en el 2021 fue de 160.890 casos.

Entre los casos que más llaman la atención, aparece un registro de 65.450 casos de violencia interpersonal; 51.610 de violencia intrafamiliar, y se practicaron 21.434 exámenes médicos por presunto abuso sexual.

SEGUIR LEYENDO