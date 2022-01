Alejandro Char en contra del IVA del 19%: quiere sustituirlo por un impuesto más bajo

El candidato presidencial dio a conocer algunas de sus propuestas, entre las que destaca sustituir el IVA del 19%. (Colprensa- Sergio Acero)

El candidato a la presidencia, Alejandro Char, dio a conocer algunas de sus propuestas y en redes sociales publicó una con la que espera mejorar el recaudo del Estado colombiano en caso de llegar a ser elegido como presidente de la República.

En un video que publicó en Instagram dio a conocer una de sus principales propuestas, que es acabar con el Impuesto del Valor Agregado que actualmente es del 19% en el país. El candidato aseguró que aún la está terminando de pulir para presentarla de manera oficial.

La idea es del candidato de y miembro del Equipo por Colombia es sustituirlo por un impuesto que no supere el 8% y así logre desarrollar la economía del país. En Twitter afirmó que en su presidencia espera que los impuestos no sean un obstáculo de crecimiento económico.

“Sustituiremos el odioso IVA por un impuesto al consumo, como ya se ha hecho en el sector de bares y restaurantes. Con una tarifa mucho más baja, con mayor cobertura y mayor eficiencia para su recaudo”, afirmó en Twitter.

Además agregó que, “haremos una transición seria y rigurosa. Evitando impactos negativos en la inflación, la producción y el consumo, garantizando al menos el mismo nivel de recaudo que hoy tenemos por concepto de IVA”.

En ese mismo hilo de Twitter, Alejandro Char fue contundente al afirmar que, “en materia de IVA, “o todos en la cama o todos en el suelo”. No más privilegios, no más tarifas diferenciales, no más sectores que si pagan y otros no, no más que unos puedan deducirlo y otros no, y no más que quienes lo puedan deducir busquen evadir su pago”.

Con respecto a esta propuesta, esta ya ha venido siendo liderada por el representante Alejandro Chacón ante el Congreso y esta ha sido respaldada por la bancada del Partido Liberal. En la última discusión sobre la reforma tributaria, el expresidente de la Cámara planteó la opción de reemplazar el IVA y contó con el respaldo de 80 congresistas pero esta no fue acogida.

Con respecto a la propuesta, Char aseguró que, “estamos convencidos de los beneficios de esta propuesta, pero no descansaremos hasta encontrar un esquema tributario que integralmente compense cualquier desbalance, simple, justo, equitativo y eficiente para todos los colombianos”.

“Queremos establecer unos impuestos que no sean obstáculo para el crecimiento económico y negativos en la inflación, la producción y el consumo, garantizando al menos el mismo nivel de recaudo que hoy tenemos por concepto de IVA”, añadió.

Char se niega a la posibilidad de la llegada de Óscar Iván Zuluaga al Equipo por Colombia

En una entrevista para El Tiempo, el candidato presidencial se refirió a la posibilidad de que el candidato por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga y el líder del partido, Álvaro Uribe Vélez, hagan parte del Equipo por Colombia. Fue tajante al cerrarle las puertas al también candidato.

“Soy respetuoso de la decisión del grupo. Pero no estoy de acuerdo con la llegada del candidato del Centro Democrático a esta coalición. Nacimos como un grupo unido alrededor de un tema de gestión, de gobernanza, que solo quiere tener gente que haga cosas, pero que no polarice más”, afirmó para El Tiempo.

También se refirió al candidato Gustavo Petro y comparó su alcaldía con la del ahora candidato a la presidencia y afirmó que, “Petro tuvo a Bogotá cuatro años con 25 billones de pesos anuales. Casi 100 billones. Yo tuve un presupuesto de 12 billones en todo el período. ¿Cuál avanzó más, Barranquilla o Bogotá? Solo por tomar la foto, ¿no? ¿Quién prometió y cuánto cumplió? Alejandro Char no prometió ni un colegio, hizo 140. No prometió un solo hospital, hizo 48″.

