Jorge Robledo se burló de Gustavo Petro y este lo tildó de “sectarista”

Este martes 11 de enero los senadores Gustavo Petro y Jorge Robledo protagonizaron un nuevo cruce de trinos por la relación entre el covid-19 y el cambio climático.

Todo se dio por una vieja entrevista en la que el precandidato presidencial del Pacto Histórico aseguró que el cambio climático originó el covid-19.

“Según una investigación que se hizo en la Universidad de Cambridge, hay un cambio de rutas de los murciélagos, que buscan frutas, las frutas cambiaron de piso térmico por el cambio climático y ese cambio de ruta de los murciélagos llevó a las ganaderías inmensas que hay en China y por allí la propagación, que no ha sido solo de la covid-19″, explicó el senador en Blu Radio el pasado 23 de noviembre.

Declaraciones que revivió el senador Robledo y de las cuales se burló. “Hola, senador Gustavo Petro. Alguien puso a circular esto por la redes. Si no supiera de su inmensa confusión sobre el cambio climático, habría pensado que era un chiste suyo”, así mismo compartió un artículo de la BBC del 21 de julio de 2020.

En respuesta, Gustavo Petro reafirmó su tesis y lamentó la burla de Robledo. “Que lamentable que en su sectarismo, Robledo se burle hasta de la ciencia. Ni el artículo de la BBC me desmiente y lo que he dicho, no es más que el resultado de un estudio del profesor Robert Beyer de la Universidad de Cambridge que aquí le entrego”, adjuntando también un artículo.

En el artículo que compartió Robledo, la profesora Delia Grace, quien investiga hace tres décadas las llamadas “zoonosis”, enfermedades humanas que tienen origen en animales, le explicó a la BBC qué factores causaron la emergencia de enfermedades como la pandemia del covid-19.

A la pregunta de si el cambio climático es un propulsor de la enfermedad, la experta sostuvo que no está tan asociada a la emergencia de las enfermedades pero sí a su expansión. “Cuando hablamos de enfermedades emergentes no necesariamente hablamos de enfermedades nuevas, puede tratarse de enfermedades que cambian su patrón geográfico de distribución”, sostuvo.

También se refirió a que hay un mayor riesgo en estas nuevas enfermedades por la ganadería. “Lo que estamos viendo es una enorme presión en los ecosistemas, impulsada por el aumento en la población, con un enorme incremento de industrias extractivas en sitios como la Amazonía y África Central”, sostuvo Grace en el artículo que compartió el senador de Dignidad.

Mientras que el artículo compartido por Petro, basado en un estudio del doctor Robert Beyer, apunta que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero –causantes del calentamiento global y posterior cambio climático– durante el último siglo han hecho del sur de China un punto clave de acceso para los coronavirus transmitidos por murciélagos al impulsar el crecimiento del hábitat forestal favorecido por estos animales.

Según el doctor Beyer, investigador del Departamento de Zoología de la Universidad de Cambridge, “el cambio climático, durante el último siglo, ha hecho que el hábitat en la provincia de Yunnan, en el sur de China, sea adecuado para más especies de murciélagos”.

El estudio sugiere que un cambio a gran escala de matorrales tropicales a sabanas tropicales y bosques caducifolios durante el siglo pasado impulsado por un aumento de la temperatura, patrones de precipitación alterados, horas de sol con menos cobertura de nubes y mayores niveles atmosféricos de dióxido de carbono, creó un entorno adecuado para muchas especies de murciélagos que se encuentran en la región y que requieren predominantemente hábitats de tipo forestal.

