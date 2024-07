El colombiano que trabajó con Will Smith y Bad Bunny y ahora busca visibilizar la cultura latina en Estados Unidos

El colombiano Lex Borrero ha buscado toda su vida soluciones a problemas de la industria de la música, que lo llevó a crear una productora y un festival de cine y música - crédito Jesús Avilés/Infobae

El colombiano Lex Borrero se ha destacado por su presencia en la industria de la música al trabajar con artistas de talla internacional como J Balvin, Bad Bunny o Will Smith, pero también ha sido el responsable de producciones como Los Montaner para Disney Plus, el reality La Firma para Netflix y una serie biográfica del corredor Juan Pablo Montoya.

Ahora, Borrero prepara el Nvision Latino Film & Music Festival, por eso, Infobae Colombia conversó con el empresario para conocer la historia de un colombiano que logró ganar a pulso un espacio en la industria en Estados Unidos y así ayudar a músicos y productores de cine latinos a compartir sus proyectos con calidad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Sus inicios y pasión por la música

Desde temprana edad, Borrero se movió entre Bogotá, su ciudad natal, y Valledupar, lugar de nacimiento de su madre, hasta que a los siete años se trasladó a Miami, por eso, recuerda al país cafetero con mucho cariño: “Para mí Colombia es todo, la comida colombiana, levantarme en la mañana y tener mi desayuno con chocolate caliente y pan, eso sigue siendo una parte muy grande de mi vida”.

En Miami, encontró el hiphop, un género que influenció fuertemente su sentimiento por la música: “El amor al hiphop fue lo que me empezó a abrir la mente por la influencia en toda la cultura, y eso me terminó llevando a la música y a la idea de cumplir mi sueño dentro de la música”.

El trabajo de Lex Borrero en la industria de la música se ha destacado por tener un enfoque innovador y su deseo de solucionar problemas dentro de la industria, dado que desde que era pequeño entendió que podía hacer la diferencia con su forma de buscar nuevas alternativas.

Los primeros años de Lex Borrero como productor de hip hop - crédito lexborrero/Instagram

“Desde que tenía cinco años siempre que jugaba con juguetes los desarmaba, o sea, siempre me gustaba el concepto de ser arquitecto, de crear algo y en verdad, mi pasión siempre fue el ser diseñador y arquitecto, no fue hasta que llegué a Miami que vi un video de Michael Jackson y vi lo que estaba haciendo en ese tiempo Michael Jordan en el deporte, en el basquetbol, que de verdad empecé a pensar: ‘Okay, wow el nivel de excelencia y de influencia que tiene esta gente, ¿cómo hago para yo llegar a hacer algo así, ese nivel de ser el mejor en algo?’”.

Influencia familiar: motivación espiritual

La influencia de la familia de Borrero fue significativa a lo largo de su vida y de su carrera. Su madre, por ejemplo, mientras vivió en Bogotá fue una mujer trabajadora y dirigió varios restaurantes en la capital antes de mudarse a Miami y fundar una iglesia.

“Ella era una mujer de negocios, tenían un lugar que se llamaba Caribeñito que era un lugar de comida costeña en Bogotá y tuvieron muchos restaurantes y fue cuando llegamos a Miami que encontró a Dios y empezó a crear su ministerio, su iglesia, su movimiento y entonces tuve una niñez donde pude crecer alrededor de ese estilo de vida, de ser el hijo de una pastora”.

Junto a Will Smith, Lex Borrero cumplió su meta de producir música con mensaje cristiano de calidad - crédito lexborrero/Instagram

Por otro lado, su padre, de fe budista, le ofreció una perspectiva espiritual diversa: “Fue muy interesante poder crecer con la habilidad de conocer un lado espiritual diferente”, recordó.

Esa relación con la religión llevó a Lex Borrero a pensar cómo mejorar la música cristiana, dado que, aunque el movimiento ya contaba con artistas que querían hacerlo de la mejor manera, sus producciones no tenían la calidad necesaria.

“Cuando yo empecé hace 22 años en mi carrera lo que empecé, o sea, mi primer intento de hacer un negocio dentro de la música, fue crear una compañía que se llamaba Crossover y lo que eso traduce en español es cruzar, y para mí era importante porque yo crecí en una iglesia y estaba viendo la música que hacía la gente cristiana y no se comparaba con el rap, con el nivel de producción, ni de lírica”.

Borrero confesó que sintió cumplir ese deseo de producir música cristiana de calidad dos décadas después de que lo soñó, pues presentó, junto al rapero y actor Will Smith, una canción titulada You can make it, con fundamento cristiano y en la que compartieron un mensaje de no rendirse.

“Poder llegar 22 años después de mi carrera a estar con Will haciendo una canción de lo que yo hubiera querido hacer hace 22 años, para mí es haber completado mi carrera porque así fue como todo empezó, al principio vi un problema: la música cristiana necesita mejor producción y excelencia en su mensaje, ¿cómo lo puedo hacer?, yo quiero contribuir con la solución y siempre mi carrera me ha llevado a hacer eso”.

La necesidad de producir con calidad

La Firma, un reality de competencia musical producido por Borrero, lo puso en el mapa internacional, pues, así como con la música, con el programa, el colombiano buscó reflejar la realidad de la industria.

“Con el reality La Firma dije: ‘No hay una competencia que refleje el mercado de la música latina en este momento, que refleje cómo la audiencia está escuchando la música’, porque hoy día no queremos un artista que cante un cover de otro artista, queremos un artista que tenga su propia lírica, su propio sentimiento, porque quería que fuera real”.

La Firma fue bien recibida en la plataforma de streaming Netflix, pues destacó por su autenticidad y por el talento de los concursantes que fueron elegidos desde varios países de América Latina, incluso fue top 5 en más de 15 países: “Quería que estos artistas y la audiencia lograran ver lo que es estar en la industria de la música, desde los momentos más pequeños de entrar al estudio a volar en un jet privado con Tainy, a ir a ver en el Choliseo a Yandel, o sea, así de loca es la industria de la música”.

“Un día estás pobre y el próximo día estás viajando en un jet privado y quería que la audiencia y los artistas vivieran los dos niveles de extremos de la industria y eso fue lo que hizo que yo creara La Firma, entonces todo lo que he hecho en mi carrera siempre ha sido basado en encontrar un problema y solucionarlo”, agregó el colombiano.

Pero, como muchas cosas en la vida de Lex Borrero, buscar una solución lo llevó a encontrar otro problema, pues luego de producir La Firma, el colombiano se cuestionó sobre la manera en la que podía ofrecer contenido de calidad al nivel de grandes productoras mundiales.

“Cuando yo creé La Firma, casi automáticamente después, como unos dos meses después, entramos en cuarentena y en ese momento yo vi al cantante Ricardo Montaner y a su familia volverse viral porque TikTok empezó a explotar y ahí yo busqué a Ricardo y le dije que me gustaría hacer un show sobre tu familia y a través de eso fue que lanzamos el show de Los Montaner en Disney Plus”.

Los Montaner fue una de las primeras series que demostró la calidad de Lex Borrero como productor audiovisual - crédito lexborrero/Instagram

Tras la experiencia de compartir el día a día y la intimidad de la familia de uno de los referentes de la música latina, Lex Borrero comprendió la necesidad de crear una productora y así poder “contar las historias latinas en un formato de excelencia, diferente, donde no se sienta como una telenovela o algo súper latino, sino que se sienta mundial”.

De ahí nació Ntertain Studios que se ha convertido en un epicentro de creatividad latina, por lo que el nuevo reto estará en contar la historia de Juan Pablo Montoya, primer colombiano en correr en la Fórmula 1 y referente de latinos amantes de las carreras.

Sobre el proyecto, Lex Borrero confesó que una de las inspiraciones para plantear una serie biográfica sobre Montoya fue su padre, que corrió en Colombia, por lo que “siempre fui fanático de la Fórmula 1 desde que era pequeño y cuando tuve la oportunidad de conocer a Juan Pablo Montoya le dije: ‘Quisiera contar tu historia’”.

Entonces, la idea de Borrero fue explicar, en un formato diferente, lo que fue el mundo del corredor colombiano mientras estuvo en competencia, teniendo en cuenta que sus proezas en el deporte motor se registraron en un contexto en el que en Colombia era casi imposible soñar con un representante en este tipo de competencias.

“Juan Pablo llegó a la Fórmula 1 en un tiempo cuando Colombia no estaba estable, donde no había infraestructura que hiciera pensar en la posibilidad de tener un campeón colombiano de carreras y llegar a la Fórmula 1 y ese nivel de motivación que él tenía en su mente lo llevó a ser uno de los grandes pilotos de la historia, no solo de Fórmula 1, sino que por muchos años él fue la bandera Latina, no solo colombiana en las carreras, porque cuando llegó a NASCAR era una obsesión en México, en Argentina, en lugares donde el deporte de las carreras está presente”.

Juan Pablo Montoya y Lex Borrero anunciaron la colaboración de una serie biográfica del corredor colombiano - crédito lexborrero/Instagram

Nvision Latino Film & Music Festival

El Nvision Latino Film & Music Festival es la más reciente iniciativa de Borrero, planeado para llevarlo a cabo desde el 10 al 12 de octubre de 2024, y promete ser una plataforma de alto nivel para exhibir la creatividad latina a los ojos de Hollywood.

“Para mí poder contar historias en un estilo diferente con un nivel de excelencia diferente ha sido un placer, incluso, NTERTAIN Studios nace de ahí y el festival Nvisión nace en el mismo lugar, cuando yo empecé la productora y empecé a tener éxito con la productora dije: ‘No hay un festival de películas o de música que de verdad exalte la creatividad Latina a un nivel de excelencia donde la industria de Hollywood o la industria de la música se vean obligados a decir: ‘Tengo que ir allá’' y entonces compré un festival de películas y lo convertí en Nvisión Film Festival”.

En cuanto al festival, Lex Borrero explicó que contará con premios y ayudas por más de 30,000 dólares, dado que el evento busca incentivar la creación de talento innovador en el cine y la música.

“Estamos dando más de 30.000 dólares en premios y ayudas para las mejores películas y que los productores y directores puedan seguir creando y estamos muy metidos en buscar talento que quiera hacer algo diferente, porque eso para mí es la cosa más difícil de encontrar en un creador, porque muchos son buenos, pero no diferentes, y ese último 10% es más importante que ese 90%”.

Nvision Latino Film & Music Festival es la apuesta de Lex Borrero por visibilizar la música y el cine latino - crédito lexborrero/Instagram

Los amantes del cine y la música en toda América Latina podrán disfrutar del festival a través de su página web; también, está la posibilidad de adquirir un pase especial que permitirá ver todas las peliculas que se proyectarán, pero desde la comodidad de la casa.

Pero, ¿y qué pasa con los productores colombianos que buscan una oportunidad para mostrar sus productos?, Lex Borrero explicó que él también fue un niño con sueños, y por tal motivo, sabe lo que significa buscar oportunidades y que no confién en que se tiene el talento: “Soy muy abierto porque yo fui ese niño que tenía sueños, entonces entiendo lo que es tocar las puertas y que nadie te conteste”.

Por tal motivo, el colombiano aseguró que las personas que estén interesados en darle a conocer un producto de calidad e innovador, pueden contactarlo a través de sus redes sociales.

“Contactarme es bien fácil, porque si alguien quiere escribirme sea en Instagram o mandarme un email. Yo la mayoría de veces respondo todo o le hago seguimiento para que alguien de mi equipo lo escuche o lo vea, mi meta siempre ha sido tratar de ser ese puente y ayudar al talento latino a llegar a un nivel mundial, entonces soy muy abierto, leo todos los días lo que la gente me escribe, respondo casi a todo”.