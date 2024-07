Tulio Gómez reveló “cosas malucas” en la llegada del nuevo inversionista al América

Tulio Gómez estaba en negociaciones con el grupo Caltac para que fuera accionista del América - crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia

América de Cali pasa por un gran momento en la Liga BetPlay porque suma dos triunfos en tres compromisos, el más reciente fue goleada 4-0 sobre Envigado en Palmira, pero en la parte económica sufrió un golpe porque no tendrá nuevos recursos para sus proyectos futuros.

Tulio Gómez, máximo accionista, fue el encargado de iniciar y terminar antes de tiempo el negocio con el grupo Caltac, que estaba en planes de capitalizar en la institución y obtener un porcentaje del equipo, pero el 24 de julio se cayó el negocio porque dicha entidad no cumplió los requisitos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El empresario fue el encargado de revelar algunos detalles de lo que pasó con dicho grupo, liderado por Carlos Recine y que tenía muchas propuestas para el club, uno de ellos era crear un conjunto profesional en Estados Unidos y avanzar con la construcción del estadio propio.

“Me pareció un tipo serio”

El máximo accionista quedó en el ojo del huracán luego de que se cayera el negocio con Carlos Recine, ya que duró menos de un mes el proceso para que llegara a la institución, sin siquiera pasar por la asamblea de socios para que le dieran el visto bueno.

Durante una entrevista con Zona Libre de Humo, Tulio Gómez entregó detalles sobre cómo se produjo el contacto con el cofundador del grupo Caltac: “A mí se me han acercado varios inversionistas, el último se me acercó, hablamos, me pareció un tipo serio, se hicieron todos los filtros, pero en la última semana las cosas estaban muy malucas y cortamos por lo sano”.

Tulio Gómez fue el encargado de anunciar el final del proceso para que el grupo Caltac entrara al equipo - crédito @tulioagomez/X

Sin ahondar en el tema, el empresario afirmó que la caída del proceso no significó un ridículo para él o el equipo, sino que se terminó porque no se dieron las cosas: “Esto no fue un oso, no es el primer negocio que se nos cruza, a lo último no hubo acuerdo, cuando hay detalles que no se dan, el negocio se daña”.

Don Tulio también dijo que habló con Carlos Recine en el momento en que se tomó la decisión de no continuar con el negocio, dejándole claro que “por favor no saliera a la prensa, que tuviera cuidado con eso y con las redes sociales, donde cualquiera lo maltrata y lo insulta”.

Tulio Gómez se quedó sin un accionista para el América de Cali por problemas en la negociación- crédito @tulioagomez/X

Premio por el mundial femenino

América de Cali y Atlético Nacional han demostrado su compromiso con el fútbol femenino en Colombia, destacándose como dos de los equipos que más trabajaron en el desarrollo de esta disciplina, implementando estrategias de refuerzo y lograron un papel destacado en competencias internacionales como la Copa Libertadores.

El desempeño de estos equipos no solo elevó su renombre a nivel local e internacional, sino que también influyó directamente en el nivel de la selección Colombia. En la reciente Copa Mundial Femenina 2023, ambas escuadras aportaron varias jugadoras tanto a la Tricolor como a otros equipos internacionales.

La selección Colombia femenina llegó a cuartos de final en el mundial femenino 2023 en Australia-Nueva Zelanda - crédito FIFA

Gracias a su buen desempeño en el torneo, Nacional y América recibieron un premio de compensación otorgado por la FIFA, destinado a respaldar el tiempo que las jugadoras pasaron en las selecciones nacionales durante la competición. Estos fondos, que ascienden a un total de 255.100 dólares, se distribuyeron entre los 31 equipos del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), basándose en la cantidad de jugadoras que cada club aportó al torneo.

América de Cali obtuvo 62.500 dólares, una cifra atribuida a la participación de jugadoras como Catalina Usme, Daniela Caracas y Diana Ospina. Por su parte, Atlético Nacional consiguió 33.100 dólares, gracias a futbolistas como Daniela Montoya. El tercer equipo en recibir una compensación significativa fue Santa Fe, que obtuvo 16.500 dólares. El resto del fondo, 143.000 dólares, se distribuyó entre los otros 28 equipos, con un promedio cercano a los 5.190 dólares por equipo.