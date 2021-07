Tres heridos dejó un incendio en estación de Policía de Fontibón

Estación de Policía de Fontibón

Entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles tres personas resultaron heridas tras un incendio dentro de la estación de Policía de la localidad en Fontibón después de un motín. Todo empezó después de que las personas ahí recluidas tuvieran una pelea que desencadenó en la incineración de un colchón dentro de una de las celdas, lo que desató las llamas.

Este fuego provocó que tres personas fueran trasladadas al Hospital Simón Bolívar por haber inhalado humo, lo que les causó heridas, pero en medio de todo esto intervino el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) para evitar la fuga de más de 80 reclusos. Los bomberos por su parte, lideraron la evacuación y atendieron las llamas.

“En el momento de estar controlando la situación los de la celda dos prenden fuego al interior de las mismas y, producto de la inhalación de gases, tenemos en el momento dos personas que fueron trasladadas al hospital Simón Bolívar”, señaló de manera preliminar el coronel Óscar Olarte a Noticias Caracol.

En el lugar se prestaron primeros auxilios a las personas que inhalaron mucho humo y posteriormente, a los más afectados, los llevaron al centro asistencial. “Ya verificadas las novedades uno a uno, no tenemos fugas, ningún detenido fuera de las instalaciones, todos se encuentran a buen recaudo de la Policía Nacional”, puntualizó Olarte.

Fontibón, una de las zonas más peligrosas de Bogotá

Tras más de un año de pandemia, la crisis económica derivada de esta ha desatado varias problemáticas, entre ellas la inseguridad, la cual, según lo informado por el director del programa ‘Bogotá cómo vamos’, Felipe Bogotá, recoge a la zona céntrica de esta localidad.

Sin embargo los más peligrosos son Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristobal. Según lo revelado por esta iniciativa, que analiza los cambios y la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, la mayoría de los capitalinos se sienten inseguros en la ciudad debido a los altos índices de asaltos, hurtos y otros delitos. De acuerdo con el estudio, la situación es tan crítica que, por localidades, la percepción de seguridad no supera el 15%.

Entre las zonas con mayor percepción de inseguridad se encuentran: la Avenida 1 de Mayo con carrera 10 - la Carrera 10 entre calles 6 y 26 - la calle 3 con carrera 30 - la Avenida 6 con carrera 27 - El puente de la Avenida 68 con calle 72 - la zona de la Avenida Caracas con calle 13 - la Zona céntrica de Fontibón y la Avenida Ciudad de Cali con calle 38 Sur, entre otras.

“El 77 % de las personas encuestadas manifestó sentirse insegura y el 68 % de ellos en los barrios. En el momento de analizar esto se evidencia que los hombres se sienten más inseguros y prevalece esta percepción en los niveles socioeconómicos bajos especialmente en las localidades ubicadas en el sur de la ciudad. En las localidades donde más aumentaron los hurtos es en Bosa, Ciudad Bolívar y San Cristóbal”, afirmó Felipe Bogotá.

De acuerdo con ciudadanos que fueron consultados por RCN Radio, le contaron a esta emisora que “siempre que veo un motociclista que viene con un pato que le llaman y siento que me van robar, no puedo llevar una maleta porque creo que me la van a quitar, la situación es difícil”, detalló el ciudadano Óscar Ramírez.

