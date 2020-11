Vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol aceptó que no han tomado decisiones sobre la salida de Queiroz

Álvaro González Alzate, segundo vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol y presidente de la rama aficionada, aceptó que no hay planes para la salida del entrenador de la selección Colombia.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) sigue enfrentándose a la crisis que se desató por las goleadas que sufrió la ‘tricolor’, a manos de Uruguay y Ecuador, en las últimas dos fechas de las clasificatorias de Sudamérica y que puso en vilo la continuidad del entrenador Carlos Queiroz. En las últimas horas, Álvaro González Alzate, vicepresidente de la organización, confesó que todavía no se han tomado decisiones respecto a la salida del portugués.

“Queiroz está como director técnico y, hasta el momento, no hemos considerado una determinación sobre su continuidad. Solo hasta la próxima reunión del comité ejecutivo trataremos el tema y recibiremos su informe”, señaló en diálogo con el portal web del Gol Caracol.

González Alzate se refirió a la danza de nombres para asumir el cargo, si finaliza el ciclo del estratega europeo. “Como Queiroz aún está como entrenador de la selección de Colombia, no podemos hablar de candidatos. En este momento, yo no tengo” , puntualizó el presidente de la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol).

El directivo había manifestado su intención de apresurar la salida del timonel, para que la ‘tricolor’ enderece su camino y logre el objetivo de disputar la Copa del Mundo de Catar 2022, como lo comentó el periodista Luis Arturo Henao a través de su cuenta de Twitter. “Noticia en desarrollo. Álvaro González, miembro de la FCF, considera que debe haber un cambio ya en la dirección técnica del combinado nacional”, escribió el comunicador el pasado 17 de noviembre.

También se conoció que el directivo recibió la autorización para conversar con Reinaldo Rueda, Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez y Juan Carlos Osorio sobre la posibilidad de asumir el cargo de seleccionador nacional, según información que entregó el periodista Antonio Casale en el programa En la Jugada.

A estos tres candidatos se sumó al sonajero el nombre de Luis Fernando Suárez, en la baraja de candidatos criollos, y los extranjeros como José Néstor Pékerman, viejo conocido del equipo, Miguel Ángel Russo y Ricardo Gareca. En la lista de alternativas se metió Miguel Herrera, actual timonel de América de México, quien conversó con TUDN y desmintió acercamientos con la FCF.

“Me agrada que mi nombre está en una selección tan importante como la de Colombia, pero simplemente son rumores. A mí no me ha contactado nadie, nadie me ha dicho nada” , indicó el ‘piojo’. Tampoco descartó la posibilidad de asumir el reto, si lo contactan, por lo llamativo que le resulta el proyecto del combinado ‘cafetero’. “Es una selección importante a nivel mundial, tiene muy buenos jugadores, una gran base y viene un recambio muy importante”, agregó.

