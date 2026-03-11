Descubren la clave genética que permite a los peces Amazon molly clonarse durante milenios sin extinguirse

El proceso de clonación en las Amazon mollies ha intrigado a la biología evolutiva durante décadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante 100.000 años, los peces Amazon molly han conseguido reproducirse clonando individuos idénticos sin intervención masculina, un fenómeno que hasta ahora desconcertaba a la biología evolutiva, según reveló un estudio citado por National Geographic.

Un equipo internacional de científicos ha descubierto el proceso genético que permite a esta especie evitar la acumulación de mutaciones perjudiciales y escapar a la extinción.

Las Amazon mollies, peces nativos de aguas dulces del sur de México y Texas, han logrado sobrevivir reproduciéndose únicamente por clonación. Cada generación nace por un mecanismo llamado ginegénesis, en el que solo se requiere el estímulo de un macho de otra especie; sin embargo, la descendencia siempre conserva solo el ADN materno.

El hallazgo más reciente muestra que su éxito se debe a la habilidad para corregir mutaciones dañinas a través de un proceso llamado conversión génica, que repara el material genético y asegura la supervivencia de la especie por miles de años.

La conversión génica permite a los peces Amazon molly mantenerse libres de mutaciones perjudiciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras su origen hace 100.000 años como resultado de la cruza entre una hembra de molly atlántico y un macho de molly Sailfin, las Amazon mollies adoptaron este modo de reproducción singular.

Sorprendentemente, la teoría evolutiva tradicional sostiene que las especies asexuadas, sin intercambio genético, deberían enfrentar una acumulación gradual de mutaciones hasta que su linaje desaparezca en cerca de 10.000 años, pero estos peces desafían ese cálculo.

Misterio evolutivo de la clonación en Amazon molly

El descubrimiento de las Amazon mollies en 1932 supuso la primera identificación de vertebrados con reproducción exclusivamente asexual, explicó National Geographic.

Desde entonces, la comunidad científica intentó dilucidar cómo una especie de clones puede permanecer genéticamente estable durante decenas de miles de años, cuando los modelos evolucionistas anticipaban una extinción temprana.

Científicos descubren cómo las Amazon mollies sobreviven sin reproducción sexual ni intercambio genético (Imagen Ilustrativa Infobae)

Edward Ricemeyer, biólogo computacional de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, dirigió la investigación que buscó resolver este enigma. El especialista subraya que “el hecho de que hayan sobrevivido mucho más allá de lo previsto representa un verdadero paradigma para la evolución genética”.

La hipótesis aceptada hasta ahora sostenía que solo la reproducción sexual permite generar diversidad genética que protege contra defectos heredados. No obstante, el estudio, publicado en la revista Nature, reveló que estos peces cuentan con recursos genéticos propios para evitar ese deterioro.

Mecanismo genético que permite la clonación exitosa

El equipo científico analizó los genomas de las Amazon mollies y detectó que generan mutaciones perjudiciales con la misma frecuencia que otras especies emparentadas de reproducción sexual. Sin embargo, gracias a la conversión génica, pueden sustituir segmentos dañados de ADN por otros sanos, copiados de cromosomas similares.

Las Amazon mollies desafían la teoría evolutiva tradicional al mantenerse estables durante miles de generaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Así se produce una especie de “recombinación genética” interna que, aunque no proviene de la mezcla entre madre y padre, permite depurar variaciones genéticas negativas y preservar la vitalidad de la especie. De este modo, estos peces pueden mantener la integridad de su información genética y evitar la acumulación irreversible de defectos.

El propio Ricemeyer destaca que, aunque se sospechaba que estos mecanismos existían en los organismos asexuados, “es la primera vez que se demuestra en un vertebrado a nivel de genoma”, según recogió el medio citado.

Micah Dunthorn, microbiólogo de la Universidad de Oslo y experto externo no implicado en el estudio, considera fundamental investigar si la conversión génica ocurre en otros animales, plantas o incluso hongos con reproducción asexual. El científico sugiere que este fenómeno podría resultar común en otros linajes aún poco estudiados.

Implicaciones científicas y aplicaciones futuras

Investigadores internacionales revelan el secreto genético detrás de la supervivencia de esta especie única (Imagen ilustrativa Infobae)

Para la biotecnología y la medicina, comprender el proceso genético de las Amazon mollies abre nuevas posibilidades, según detalla National Geographic. Ricemeyer considera que la conversión génica podría inspirar técnicas para la modificación genética de cultivos, aumentando la resistencia de las plantas ante enfermedades.

El investigador también apunta que descifrar estos mecanismos permitirá abordar problemas tan complejos como el cáncer, una enfermedad marcada por la multiplicación descontrolada de células clónicas con mutaciones dañinas. Si se logra entender cómo estos peces neutralizan las mutaciones nocivas, dicho conocimiento podría trasladarse a la investigación biomédica.

Aunque la naturaleza ha desarrollado estrategias diversas para permitir la supervivencia prolongada de especies asexuadas, solo un reducido grupo de ellas ha sido estudiado en profundidad. Según el medio, futuras investigaciones revelarán si procesos similares operan en otras especies del reino animal o vegetal.

El cáncer es el lado negativo de la clonación biológica, lleno de mutaciones incontroladas. Sin embargo, el éxito de las Amazon mollies muestra que la vida ha hallado formas de mantener poblaciones estables y saludables sin necesidad de reproducción sexual.