Superluna de enero 2026: cuándo y cómo verla en Argentina

La primera Luna llena del año se observará en su punto más cercano a la Tierra, mostrando mayor brillo y tamaño desde distintos puntos del país durante la noche del 3 de enero

La primera superluna del año,
La primera superluna del año, conocida como Luna del Lobo, será visible este sábado en Argentina y en gran parte del mundo Diego Radamés / Europa Press

La noche del sábado 3 de enero promete un espectáculo astronómico difícil de ignorar: la primera superluna del año, conocida como Luna del Lobo, será visible en Argentina y en gran parte del mundo.

Este fenómeno natural abrirá el calendario lunar con una imagen más brillante y de dimensiones ligeramente superiores a las habituales, cautivando a quienes levanten la vista desde el atardecer y durante las primeras horas de la noche.

¿Qué es una superluna y por qué impacta su tamaño?

El término superluna describe el momento en que la Luna llena coincide con el perigeo, el punto de su órbita más cercano a la Tierra.

En esta ocasión, el satélite natural se ubicará a unos 356.000 a 370.000 kilómetros del planeta, lo que permite percibirla más grande y luminosa que de costumbre. Este efecto se advierte con mayor claridad cuando la Luna se encuentra baja en el horizonte, donde la ilusión óptica potencia su tamaño.

Una superluna es una luna
Una superluna es una luna llena más grande y brillante de lo normal. (NASA)

El fenómeno será observable a simple vista desde cualquier punto del país, sin requerir telescopios ni equipos especiales. El uso de binoculares o prismáticos puede aportar una visión más detallada de los mares y formaciones lunares, aunque la fuerte iluminación reduce el relieve visible en la superficie.

Horarios y recomendaciones para ver la Luna del Lobo

De acuerdo con el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la Luna llena alcanzará su punto máximo de iluminación el 3 de enero a las 11:03 hora argentina, aunque será visible a plenitud desde el anochecer del sábado y hasta las primeras horas del domingo 4. En ciudades como San Luis, la observación óptima comenzará a las 20:55 y se extenderá hasta las 6:46.

Para aprovechar la experiencia, los especialistas aconsejan buscar lugares con poca contaminación lumínica y horizonte despejado.

La claridad del fenómeno dependerá de las condiciones meteorológicas y la ausencia de nubes. El brillo de la superluna será tan intenso que, según datos difundidos por el IGN, incluso podría dificultar la visualización de las Cuadrántidas, una lluvia de meteoros que también tendrá su pico esa noche.

La superluna coincide con el
La superluna coincide con el perigeo, el punto más cercano de la órbita lunar a la Tierra (AP Foto/Ariel Schalit, Archivo)

El origen y la simbología de la Luna del Lobo

El nombre Luna del Lobo proviene de las tradiciones de los pueblos originarios de Norteamérica, que asociaban el mes de enero con los inviernos más crudos y los aullidos de los lobos cerca de los asentamientos humanos. En esa época, estos animales se mostraban más activos y sus sonidos se escuchaban con mayor frecuencia bajo el plenilunio. En otras culturas, la Luna llena de enero es conocida como Luna Fría o Luna del Hielo, en referencia a las condiciones invernales del hemisferio norte.

Las denominaciones tradicionales no tienen un respaldo científico, pero forman parte del folclore y del calendario lunar popular. Esta Luna también se vincula simbólicamente con la introspección, los lazos comunitarios y el inicio de nuevos ciclos, elementos que la convierten en un fenómeno apreciado tanto por la ciencia como por la cultura.

Coincidencia con la lluvia de meteoros Cuadrántidas

La noche del 3 al 4 de enero no solo será especial por la superluna. La lluvia de meteoros Cuadrántidas tendrá su máximo de actividad simultáneamente. Este evento es uno de los más intensos del año, aunque el resplandor lunar podrá opacar los meteoros menos brillantes. Los astrónomos recomiendan observar en direcciones opuestas a la Luna para mejorar las probabilidades de avistamiento de estrellas fugaces.

Las Cuadrántidas son una de
Las Cuadrántidas son una de las lluvias de meteoros más intensas del calendario astronómico (Andina)

El año 2026 presentará trece plenilunios, un número superior al habitual debido a la duración del ciclo lunar, que ronda los 29 días. En mayo se producirán dos lunas llenas, una de las cuales recibe el nombre de Luna Azul. Además, se esperan superlunas adicionales en noviembre y diciembre y una microluna en mayo, cuando la Luna llena coincide con el apogeo, el punto más alejado de la Tierra, viéndose algo más pequeña.

La superluna de hoy podrá observarse desde cualquier punto del país, siempre que el clima lo permita. No se requieren conocimientos avanzados ni equipamiento especializado; basta con mirar el cielo y, para quienes deseen fotografiar el evento, ubicar un sitio alejado de la contaminación lumínica urbana.

La comunidad astronómica recomienda a los aficionados estar atentos a las condiciones meteorológicas y elegir lugares abiertos para una mejor experiencia. La noche promete una postal única: la Luna más grande y brillante del año será protagonista absoluta del inicio de 2026.

