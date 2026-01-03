Una investigación revela cómo usar las mutaciones del cáncer resistente para frenar su avance

Un nuevo estudio del Instituto de Ciencias Weizmann, liderado por la profesora Yardena Samuels, presenta una estrategia innovadora para combatir la resistencia al cáncer, utilizando las mutaciones que confieren resistencia para desarrollar nuevas terapias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los momentos más difíciles en el tratamiento del cáncer se produce cuando una terapia deja de funcionar. En muchos cánceres metastásicos, los medicamentos inicialmente eficaces pierden su eficacia con el tiempo, a medida que las células malignas adquieren mutaciones que les permiten sobrevivir y propagarse.

Un nuevo estudio del laboratorio de la profesora Yardena Samuels en el Instituto de Ciencias Weizmann propone una nueva forma de combatir la resistencia al cáncer: aprovechar las mismas mutaciones que hacen que los tumores sean resistentes para combatir el cáncer.

El estudio, publicado en Cancer Discovery, presenta una nueva herramienta computacional, SpotNeoMet, que identifica sistemáticamente mutaciones de resistencia al tratamiento, comunes en muchos pacientes. Estas mutaciones conducen a la producción de fragmentos proteicos conocidos como neoantígenos, exclusivos de las células cancerosas y ausentes en las células sanas, lo que les permite actuar como señales de reconocimiento para el sistema inmunitario.

Como caso de prueba, el equipo, dirigido por los Dres. Nofar Gumpert y Shira Sagie del laboratorio de Samuels, se centró en el cáncer de próstata metastásico, una enfermedad en la que la mayoría de los pacientes desarrollan resistencia a las terapias existentes.

En colaboración con el Centro Médico Sheba y el Centro Médico Hadassah en Israel, así como con centros médicos y universidades de Norteamérica y Europa, los investigadores identificaron tres neoantígenos que mostraron resultados prometedores en experimentos de laboratorio y en modelos murinos de cáncer.

En el estudio publicado en Cancer Discovery, los científicos se enfocaron en el cáncer de próstata metastásico, una enfermedad caracterizada por la rápida adquisición de resistencia a las terapias convencionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos hallazgos podrían allanar el camino para el desarrollo de nuevas inmunoterapias para el cáncer de próstata resistente al tratamiento.

El cáncer de próstata es una de las neoplasias malignas más comunes en los hombres, con 1.466.680 casos nuevos y 396.792 muertes en 2025.

“Nuestra investigación demuestra un principio general que podría cambiar nuestra perspectiva sobre el cáncer resistente al tratamiento”, afirma Samuels. “Las mismas mutaciones que permiten a un tumor evadir un fármaco pueden, mediante inmunoterapia precisa, convertirse en el punto débil del cáncer. A diferencia de las inmunoterapias especializadas, que deben adaptarse a cada paciente, estas terapias podrían ser adecuadas para grandes grupos de pacientes”.

La resistencia al tratamiento es uno de los desafíos más complejos en el cáncer metastásico, donde los medicamentos eficaces inicialmente dejan de funcionar cuando las células malignas desarrollan mutaciones que les permiten sobrevivir y multiplicarse - (Imagen Ilustrativa Infobae)

