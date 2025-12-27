Ciencia

Tras 30 años desaparecido, documentan al gato cabeza plana en la selva tailandesa

Las recientes imágenes obtenidas mediante cámaras trampa en el sur del país confirman la existencia de una de las especies más amenazadas del planeta. El descubrimiento impulsa nuevas estrategias para la protección y el análisis de entornos naturales fundamentales en esa región

El gato cabeza plana fue redescubierto en Tailandia tras treinta años sin registros, sorprendiendo a la comunidad científica mundial (Photo by Handout / various sources / AFP)

El gato cabeza plana (prionailurus planiceps), uno de los felinos salvajes más raros y amenazados del mundo, fue redescubierto en Tailandia casi 30 años después de su último avistamiento documentado. Según informó AFP, cámaras trampa instaladas en el Santuario de Vida Silvestre Princess Sirindhorn, en el sur del país, captaron imágenes del que se consideraba posiblemente extinto en esa región desde 1995.

El hallazgo, comunicado por el Departamento de Parques Nacionales, Vida Silvestre y Conservación de Plantas de Tailandia junto con la organización Panthera, representa un avance importante para los esfuerzos de conservación de especies en peligro.

Tres décadas de silencio: el redescubrimiento

Durante un estudio ecológico iniciado el año anterior, se obtuvieron 29 registros de gato cabeza plana mediante cámaras ocultas, detallaron las instituciones a AFP. Esta especie, de tamaño similar a un gato doméstico y reconocida por sus ojos redondeados y próximos, había desaparecido de los registros científicos en Tailandia durante casi tres décadas, lo que llevó a su clasificación como “posiblemente extinta” en el país.

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza estima que existen unos 2.500 ejemplares adultos de gato cabeza plana a nivel global

A diferencia de la mayoría de los felinos, posee garras que no son completamente retráctiles, una adaptación que comparte solo con el guepardo y el gato pescador, lo que sugiere cierta especialización para la vida en ambientes húmedos.

Los expertos señalaron que la identificación de ejemplares resulta complicada porque no presenta marcas individuales en su pelaje, lo que dificulta las estimaciones precisas de población. A pesar de esta limitación, los registros recientes sugieren una concentración relativamente alta de esta especie en el santuario, explicó a AFP Rattapan Pattanarangsan, responsable del programa de conservación en Panthera.

Imágenes reveladoras y señales de esperanza

Entre las imágenes más relevantes obtenidas figura una hembra junto a su cría, un fenómeno excepcional, ya que esta especie suele tener solo una cría por camada. Según la información de AFP, se trata de un animal de hábitos nocturnos que habita en humedales densos y manglares de agua dulce, entornos de acceso difícil para los investigadores. La presencia de una madre con cría es vista como un signo alentador para la sobrevivencia local del felino, aunque los riesgos de desaparición persisten.

El gato cabeza plana, de hábitos nocturnos y difícil detección, habita humedales densos y manglares de agua dulce del sur tailandés (Photo by Handout / various sources / AFP)

A nivel global, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) estima que quedan alrededor de 2.500 ejemplares adultos de gato cabeza plana y clasifica a la especie como “en peligro”. En el caso de Tailandia, la categoría de “posiblemente extinta” obedece principalmente a la grave fragmentación de los bosques de turba en el sur, consecuencia de la conversión de tierras y la expansión agrícola, subrayó a AFP el veterinario e investigador Kaset Sutasha, de la Universidad Kasetsart.

Desafíos para la conservación y el futuro de la especie

Sutasha también advirtió sobre amenazas adicionales: la propagación de enfermedades desde animales domésticos y los problemas de reproducción causados por la separación de las poblaciones, lo que complica aún más la recuperación de la especie. El especialista señaló que el redescubrimiento debería verse como un punto de partida para los esfuerzos de conservación, más que como una meta alcanzada.

Los especialistas coinciden en que es prioritario trabajar en la creación de condiciones que permitan la convivencia sostenible del gato cabeza plana con las comunidades humanas y enfrenten de manera efectiva los riesgos que lo amenazan. La persistencia de la especie dependerá de la protección de su hábitat y de estrategias que equilibren la conservación con la vida local.

La reaparición del felino, tras décadas de ausencia, se convierte en un recordatorio de la capacidad de la naturaleza para sorprender y de la urgencia de proteger los últimos refugios de biodiversidad en el planeta. El desafío ahora es lograr que este felino misterioso siga habitando los humedales de Tailandia y que su historia inspire nuevas formas de convivencia entre especies amenazadas y comunidades humanas.

