Ciencia

Identificaron nueve especies desconocidas de mariposas sudamericanas en un museo de Londres

En el estudio, científicos llevaron a cabo una técnica de secuenciación de ADN antiguo. Los detalles

Guardar
La reciente identificación de especies
La reciente identificación de especies recolectadas hace más de cien años evidencia que muchos de los hábitats originales podrían haber desaparecido (Crédito: Zootaxa)

El avance de la tecnología genética ha permitido a un equipo internacional de científicos identificar nueve nuevas especies de mariposas sudamericanas, todas ellas almacenadas durante décadas en el Museo de Historia Natural de Londres.

Este hallazgo, publicado en la revista Zootaxa, no solo amplía el conocimiento sobre la biodiversidad de la región, sino que también subraya la urgencia de preservar hábitats amenazados por la deforestación acelerada en América del Sur, según los autores.

Entre los aspectos más destacados del estudio, dirigido por Christer Fåhraeus, se encuentra la utilización de secuenciación de ADN antiguo de última generación, capaz de extraer material genético de una sola pata de mariposa, incluso si el espécimen tiene más de un siglo de antigüedad.

Esta técnica permitió comparar el ADN moderno con el de ejemplares históricos, revelando diferencias genéticas que no eran perceptibles a simple vista. Según explicó Christophe Faynel, experto en Hairstreaks y líder de la investigación, “gracias a la revolución genética y a la colaboración de investigadores y museos de varios países, liderados por el Museo de Historia Natural de Londres, las mariposas centenarias ahora nos hablan. Al comparar el ADN moderno con el ADN antiguo de especímenes históricos, podemos identificar especies que habían pasado desapercibidas y que llevaban mucho tiempo confundidas, y descubrir una biodiversidad mayor que la conocida”.

La investigación resalta el impacto
La investigación resalta el impacto de la deforestación tropical sobre la supervivencia de mariposas sudamericanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo se centró en el grupo de especies Thereus genena, perteneciente a la subfamilia Theclinae, conocidas como Hairstreaks, uno de los grupos de mariposas con mayor riqueza de especies en el mundo. El equipo analizó más de 1.000 muestras procedentes de colecciones internacionales, combinando datos de ADN, morfología y distribución geográfica para identificar las nuevas especies. El artículo científico, titulado “Estructuras sexuales secundarias masculinas diagnósticas en el grupo de especies Thereus genena (Lepidoptera: Lycaenidae: Theclinae) con la descripción de nueve nuevas especies de Colombia, Perú, Brasil y Guayana Francesa”, detalla el proceso de identificación y la importancia de estos hallazgos.

Blanca Huertas, curadora principal de mariposas del Museo, destacó la relevancia de las colecciones históricas: “El Museo custodia cinco millones de ejemplares de mariposas, lo que representa aproximadamente el 6% de la colección total. Algunos de estos ejemplares datan del siglo XVII, por lo que las colecciones del Museo constituyen un archivo irremplazable de la vida en nuestro planeta, que permite a científicos e investigadores estudiar especies que podrían ya no existir o que se sabe que están en peligro”.

El descubrimiento de estas nuevas especies tiene implicaciones directas para la conservación. Huertas advirtió: “Algunas especies recientemente identificadas fueron recolectadas hace un siglo en hábitats que podrían ya no existir, lo que pone en riesgo su existencia y resalta la urgencia de este trabajo”. La rápida deforestación de los bosques tropicales sudamericanos amenaza la supervivencia de muchas especies, incluidas las recién descritas, lo que convierte a este tipo de investigaciones en una herramienta fundamental para priorizar acciones de protección.

Antes de este trabajo, el
Antes de este trabajo, el grupo Thereus genena se creía conformado por solo cinco especies y cuatro sinónimos, pero las nuevas técnicas demostraron una diversidad mucho más amplia en este conjunto de lepidópteros sudamericanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dificultad para distinguir entre las especies de mariposas del género Thereus se refleja en los nombres elegidos para algunas de ellas. Por ejemplo, T. confusus alude al desafío taxonómico que enfrentó el equipo, mientras que T. cacao recibió su nombre en honor a la región donde se halló el espécimen original. Otras, como T. ramirezi, rinden homenaje a científicos locales que dedicaron su vida al estudio de estos insectos. Antes de este estudio, se pensaba que el grupo genena incluía solo cinco especies y cuatro sinónimos, pero el análisis genético y morfológico demostró que la diversidad era mucho mayor.

El proceso de identificación no se limitó a la genética. Los investigadores examinaron minuciosamente las estructuras sexuales secundarias masculinas y otras características morfológicas sutiles, que resultaron clave para diferenciar especies que, a simple vista, parecían idénticas. La combinación de métodos permitió superar las limitaciones de la observación tradicional, especialmente en casos donde la imitación de patrones y la convivencia en los mismos hábitats dificultan la clasificación.

Para Huertas, el Museo de Historia Natural de Londres, con su vasta colección de mariposas, desempeña un papel central en este tipo de investigaciones. La institución alberga aproximadamente cinco millones de ejemplares, lo que equivale al 6% de su acervo total, y conserva especímenes que datan del siglo XVII. Estas colecciones constituyen un recurso invaluable para la ciencia, permitiendo el estudio de especies extintas o en peligro y facilitando investigaciones sobre la evolución y la genómica de la vida en la Tierra.

Temas Relacionados

MariposasSudaméricaMuseo de Historia Natural de Londresúltimas noticias

Últimas Noticias

Revelaron la sorprendente técnica de caza de un depredador marino prehistórico: cómo usaba sus mandíbulas

Un equipo internacional analizó fósiles conservados en el Museo de Historia Natural de Cleveland para lograr este hallazgo

Revelaron la sorprendente técnica de

Una de cada siete personas en América Latina tuvo un trastorno de ansiedad a lo largo de su vida

Así lo reveló una investigación de científicos de Chile y el Reino Unido. Los detalles del artículo publicado en The Lancet Regional Health Américas y el análisis de un experto a Infobae

Una de cada siete personas

El hallazgo de ARN en un mamut lanudo de 39.000 años revoluciona la paleogenética

Un equipo internacional logró recuperar material genético funcionalmente interpretable a partir de restos hallados en Siberia, lo que permitió reconstruir la actividad genética y los procesos celulares con un nivel de detalle sin precedentes en una especie extinta

El hallazgo de ARN en

Científicos desarrollan nuevas herramientas para analizar microbios y revolucionar la investigación en salud y medio ambiente

Investigadores de Arizona State University han creado sistemas más eficientes y exactos para investigar cómo se relacionan los microorganismos en el cuerpo humano y otros entornos naturales

Científicos desarrollan nuevas herramientas para

H3N2, la gripe que pone a prueba a los sistemas de salud, llegó a México: cuáles son los síntomas y cómo prevenir

El avance acelerado del subtipo H3N2 de influenza en Europa, con epicentro en Reino Unido, reveló una temporada invernal adelantada, más contagios y hospitales bajo presión. Ayer se confirmaron que ya hay más de 150 casos en México y el primero de subclado K

H3N2, la gripe que pone
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Lima: conoce el precio de

Lima: conoce el precio de la gasolina este domingo 14 de diciembre

Las fuertes lluvias de la borrasca Emilia, en directo: catorce municipios en la provincia de Castellón y Valencia suspenden las clases del lunes

Colombia está entre las mejores economías de la Ocde en 2025, según The Economist, pero critican a Petro por la realidad del país

DJ herido en ataque que mató a payaso ‘Tuki Tuki’ está en UCI con un pulmón colapsado

Hoy No Circula CDMX y Edomex: una por una las placas que descansan este 15 de diciembre

INFOBAE AMÉRICA
El CNE de Honduras informó

El CNE de Honduras informó que el recuento de actas con inconsistencias quedó suspendido por trabas administrativos

México, EE.UU. y Canadá avanzan en cooperación ambiental antes de revisión del T-MEC

La petición más popular a la Virgen de Guadalupe: detener las redadas en EE.UU.

Ucrania aplaude la inmovilización de 210.000 millones en activos rusos por parte de la UE

El periodista francés Gleizes presenta un recurso para pedir un nuevo juicio en Argelia

ENTRETENIMIENTO

Boxeo, abuso y redención: la

Boxeo, abuso y redención: la vida de Christy Salters Martin llega a la pantalla con Sydney Sweeney y un mensaje de transformación

“Pluribus” y las preguntas que deberá resolver antes del final

Lady Gaga detuvo su concierto en Australia tras accidente de bailarín: “¿Estás bien?”

“Heated Rivalry”: todo sobre la nueva serie de romance gay que conquista audiencias

John Cena se despidió de la WWE tras 24 años de carrera