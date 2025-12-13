Ciencia

Canibalismo de padres a hijos: cuando la supervivencia en el mundo animal desafía el instinto parental

Investigaciones recientes muestran que este comportamiento, lejos de ser una aberración, forma parte de estrategias evolutivas presentes en peces, insectos y mamíferos, según Popular Science

Guardar
El canibalismo filial se observa
El canibalismo filial se observa en peces, insectos, arácnidos y mamíferos domésticos como gatos, perros y cerdos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El canibalismo filial, el acto por el cual algunos animales comen a sus crías, es mucho más común en la naturaleza de lo que suele creerse. Documentado en más de 1.500 especies, este comportamiento desafía la percepción tradicional sobre el instinto parental y revela una variedad de causas evolutivas y ambientales, según detalla Popular Science.

Definido como la práctica en la que un progenitor consume parte o la totalidad de su descendencia, el canibalismo filial se ha observado en peces, insectos, arácnidos y mamíferos domésticos como gatos, perros y cerdos.

El ecólogo conductual Aneesh Bose, de la Universidad Sueca de Ciencias Agrícolas, explica que “en general, el canibalismo de la descendencia está sumamente extendido”. El especialista, quien ha investigado este fenómeno durante años, subraya que se trata de “una herramienta presente en el repertorio de muchas especies”, integrada en sus estrategias reproductivas, según recoge Popular Science.

Relación con las estrategias reproductivas

La relación entre las estrategias reproductivas y el canibalismo filial es clave para entender por qué ocurre este comportamiento. Los animales que invierten grandes cantidades de tiempo y recursos en una sola cría, como elefantes o ballenas, rara vez presentan canibalismo filial.

El comportamiento de canibalismo filial
El comportamiento de canibalismo filial se observa principalmente en peces e insectos con alta tasa reproductiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Si te ves obligado a cuidar de una sola cría y dedicas mucho esfuerzo a ello, es menos probable que surja el canibalismo”, señala Bose. En contraste, las especies con ciclos reproductivos rápidos y camadas numerosas, como muchos peces e insectos, tienden a mostrar una mayor propensión a este tipo de conducta.

Dentro del canibalismo filial, los científicos distinguen entre canibalismo parcial y canibalismo total. El canibalismo parcial, frecuente en insectos, arácnidos y peces que pueden tener cientos o miles de crías, implica que los padres consumen solo algunos descendientes. Esta práctica puede responder a la escasez de alimento; por ejemplo, un estudio de 1987 sobre escarabajos carroñeros mostró que los adultos devoraban parte de la camada para asegurar que los sobrevivientes tuvieran suficiente comida.

En mamíferos domésticos como gatos, perros y cerdos, los padres pueden comer crías nacidas muertas o con pocas probabilidades de sobrevivir, lo que permite recuperar parte de la energía invertida en la gestación. Otras razones identificadas incluyen la reducción del hacinamiento, el ajuste de la proporción de sexos en la camada o la presencia de infecciones parasitarias.

Competencia genética y conflictos entre padres

El canibalismo parcial también puede estar motivado por la competencia genética. En algunas especies de peces, los machos pueden identificar, mediante señales químicas, si las crías son suyas. Un estudio de 2003 sobre el pez sol azul demostró que los padres que detectaban la presencia de crías ajenas en la camada aumentaban el consumo de estas.

Sin embargo, este comportamiento puede generar conflictos con la madre, quien busca proteger a toda la descendencia. En especies donde ambos progenitores cuidan de la prole, las hembras suelen vigilar de cerca los huevos para evitar que el macho los consuma, como detalla Bose en Popular Science: “La hembra puede mantener al macho alejado de la descendencia para asegurarse de que no haga nada que ella no apruebe”.

El comportamiento caníbal de los
El comportamiento caníbal de los machos puede ser contrarrestado por la intervención activa de las hembras (Imagen ilustrativa Infobae)

El canibalismo total ocurre cuando un progenitor consume a toda la camada. Según Bose, este comportamiento suele aparecer en situaciones donde el tamaño de la camada varía mucho entre ciclos reproductivos. Si una hembra se enfrenta a una camada más pequeña de lo esperado, puede optar por devorarla por completo para reiniciar el ciclo reproductivo y aspirar a una camada más numerosa y valiosa en el futuro.

Este tipo de canibalismo se ha documentado en pequeños mamíferos como roedores y conejos. El estrés ambiental también influye: en entornos peligrosos, las hembras pueden recurrir al canibalismo total para aumentar sus propias probabilidades de supervivencia y reproducirse de nuevo cuando las condiciones mejoren.

Investigación y nuevas preguntas

La investigación sobre el canibalismo filial se ha centrado principalmente en peces y roedores, debido a la diversidad de estrategias de cuidado parental en estos grupos. Los estudios se han realizado tanto en la naturaleza como en laboratorios, aunque las condiciones artificiales pueden influir en la frecuencia observada de este comportamiento.

Persisten numerosas preguntas abiertas, como los mecanismos evolutivos que originan el canibalismo filial y su desarrollo a lo largo de la vida de un animal, según destaca Popular Science.

A medida que la ciencia avanza, se espera descubrir aún más factores que expliquen este comportamiento. El fenómeno del canibalismo filial, lejos de ser una rareza, forma parte de un entramado evolutivo mucho más amplio y complejo de lo que se había imaginado, como concluye Popular Science en su análisis.

Temas Relacionados

Canibalismo filialEstrategias reproductivas animalesPecesInsectosArácnidosMamíferos domésticosCompetencia genéticaPopular ScienceNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

La vacunación contra COVID-19 redujo los riesgos en niños la temporada pasada, según un informe de los CDC de EE.UU.

Los datos oficiales en casi 100.000 menores de edad indican que en los chicos de entre 9 meses y 4 años, la vacuna actualizada mostró una eficacia del 76% para prevenir contagios del coronavirus en casos graves. En la franja de 5 a 17 años fue del 56%

La vacunación contra COVID-19 redujo

Por qué los científicos recomiendan un paseo por el bosque para mejorar la salud

Investigadores del Reino Unido y Suiza señalaron que el ser humano vivía en contacto constante con paisajes verdes y microorganismos en el pasado. Qué impactos tuvo el cambio a los ambientes urbanos artificiales

Por qué los científicos recomiendan

Descubren un mecanismo que explica cómo la aspirina podría reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer

Científicos del Reino Unido sugirieron en la revista NEJM que el fármaco podría suprimir la activación de las plaquetas. Por qué se necesitan más investigaciones

Descubren un mecanismo que explica

Visualizar encuentros agradables con personas conocidas genera cambios cerebrales similares a las experiencias reales

Un estudio internacional demostró que imaginar situaciones felices puede modificar la percepción social y activar áreas cerebrales asociadas al placer y bienestar. Cuáles son las posibilidades terapéuticas

Visualizar encuentros agradables con personas

Qué es el infarto agudo de miocardio, el problema cardiovascular que sufrió Joaquín Levinton

El cantante se descompensó en un bar de Palermo y el SAME acudió a tiempo para internarlo en el Hospital Fernández. Expertos explican por qué ocurre y cuáles son los síntomas

Qué es el infarto agudo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Temblor hoy 12 de diciembre

Temblor hoy 12 de diciembre en México: se registró un sismo de 4.0 en Guerrero

El papel de Perú en la desarticulación de ‘Puerto Hong Kong’, una de las mayores redes de tráfico de madera en la Amazonía

Álvaro Uribe lanzó sarcástico comentario contra Petro por constantes viajes al exterior: “A ver si lo llevan siquiera hasta Marte”

Este es el historial de asilados políticos en Colombia en su historia reciente: el último es señalado por corrupción

Predios de la Posada Alemana de Carlos Lehder fueron entregados a firmantes del Acuerdo de Paz

INFOBAE AMÉRICA
El régimen de Irán incautó

El régimen de Irán incautó un buque extranjero por presunto contrabando en el mar de Omán

Expresidente Arce ingresa a una prisión en La Paz por un caso de presunta corrupción

Veterano de EEUU que evacuó a Machado dice que es difícil sacar a Maduro vivo de Venezuela

Guatemala se vuelca en fe y color ante la Virgen de Guadalupe, Emperatriz de las Américas

La OEA espera que la fuerza antipandillas para Haití comience su despliegue en enero

ENTRETENIMIENTO

50 Cent recuerda su ataque

50 Cent recuerda su ataque y cómo la pérdida de amigos marcaron su realidad: “Hay tanta gente que conozco que no tuvo la oportunidad de llegar a los cincuenta”

Sam Asghari, exesposo de Britney Spears, se desnuda para la revista Playgirl

‘Stuart Fails to Save the Universe’: mira el primer vistazo al nuevo spin-off de ‘The Big Bang Theory’

Las guerreras K-pop, la película coreana que rompió récords y fue elegida como Revelación 2025 por TIME

Expulsan a Bonnie Blue de Indonesia: la estrella porno no podrá volver a Bali por 10 años