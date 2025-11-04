La superluna de noviembre 2025 será la más brillante y cercana del año: cómo observarla

Una superluna es una luna llena más grande y brillante de lo normal (NASA)

El cielo nocturno ofrecerá este noviembre uno de los espectáculos de 2025: la superluna más cercana del año, que se podrá ver el 5 de noviembre. Según la NASA, este fenómeno “ocurre cuando la órbita de la Luna está más cerca de la Tierra (perigeo) al mismo tiempo que hay una luna llena”.

En este caso, el satélite se acercará a aproximadamente 356.833 kilómetros de nuestro planeta.

La órbita lunar varía continuamente su distancia a lo largo del mes, pero la superluna ocurre únicamente cuando la luna llena se alinea con ese punto de máxima cercanía. El resultado es una luna perceptiblemente más grande y brillante en comparación con otras fases llenas o superlunas de menor cercanía.

“Cuando aparece una luna llena en su perigeo, es un poco más brillante y más grande que una luna llena normal”, ha divulgado la NASA.

Las dimensiones visuales y efectos observables

El fenómeno hará que el disco lunar se aprecie hasta un 14% más grande y un 30% más luminoso respecto de la luna llena más lejana del año. Esta diferencia, avalada por cálculos de la NASA, puede parecer sutil a simple vista, especialmente cuando quienes la observan lo hacen sin referencias previas.

La superluna de noviembre se destacará por su proximidad récord con la Tierra, acercándose a solo 356.833 kilómetros en su punto máximo (Referencial / BBC Sky at Night)

Sin embargo, la comparación con fotos tomadas durante otros puntos de la órbita lunar puede evidenciar con claridad el cambio. La directora del planetario Abrams en la Universidad Estatal de Michigan, Shannon Schmoll, señaló que la diferencia es más clara al comparar registros o imágenes de distintas noches.

Además del impacto visual, la proximidad lunar afecta levemente las mareas. Según el astrónomo Lawrence Wasserman del Observatorio Lowell, durante las superlunas, las mareas suelen aumentar ligeramente debido al refuerzo de la gravedad lunar.

Fechas, horarios y condiciones de observación

La superluna de noviembre será visible en la madrugada -noche del miércoles 5 de noviembre de 2025, justo cuando la luna llena alcance su máximo brillo cerca del perigeo, a las 13:19 UTC (Coordinated Universal Time)

A nivel global, el fenómeno será plenamente visible si las condiciones meteorológicas son favorables, ya que no se necesita telescopio ni equipo especial. Basta con contar con un sitio abierto y un cielo despejado para observar el disco lunar en toda su plenitud.

El fenómeno ofrecerá al público la oportunidad de observar una luna hasta un 14% más grande que lo habitual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para maximizar la experiencia visual, National Geographic recomendó buscar espacios alejados de la contaminación lumínica: reservas naturales, zonas rurales o áreas urbanas certificadas como Reservas Starlight.

Estos lugares ofrecen cielos más oscuros y despejados, y permiten apreciar la luminosidad y el tamaño inusual del disco lunar. Si no es posible desplazarse, cualquier balcón o terraza con una vista despejada al horizonte puede brindar buenas condiciones para la observación.

Aunque la superluna se disfruta a simple vista, el uso de binoculares o cámaras profesionales puede aportar detalles adicionales.

Fotografiar la luna mientras aparece o desciende cerca del horizonte, donde se amplifica el efecto óptico conocido como “ilusión lunar”, también es una práctica recomendada por expertos y aficionados.

La luna del Cazador y su relevancia cultural

La coincidencia de la superluna con la tradicional Luna del Cazador añade significado cultural y astronómico al evento de 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno lunar no solo destaca por sus características científicas, sino también por su fuerte impronta cultural. En 2025, la superluna de noviembre coincide con la llamada “Luna del Cazador”, denominación tradicional en el hemisferio norte.

Esta luna llena aparece después de la luna de la cosecha, y marca el final de la temporada agrícola y el comienzo del periodo de caza, gracias a la luz nocturna adicional que favorecía el trabajo de los cazadores en la antigüedad.

En algunas ocasiones, la luna llena de noviembre recibe el nombre de “Luna del Castor”, pero en 2025 será la “Luna del Cazador”, una situación que no se repetirá hasta 2028.

Calendario lunar de noviembre 2025

Miércoles 5 de noviembre: Luna llena (Superluna de Castor).

Miércoles 12 de noviembre: cuarto menguante.

Jueves 20 de noviembre: Luna nueva.

Viernes 28 de noviembre: cuarto creciente.